暖化首當其衝 太平洋島國無力單打獨鬥中央社 (2017-09-07 15:11)
（中央社薩摩亞阿庇亞7日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，氣候變遷對太平洋地區的衝擊甚於地球其他地方，區域小島國需要國際傾力援助，才能因應挑戰。
法新社報導，長期以來許多區域領袖認為自己國家身處暖化前線，世銀這份報告「太平洋可能」（Pacific Possible）根據多個來源進行研究，支持了領袖們先前的看法。
今天在薩摩亞太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）發表的報告警告：「對太平洋島國的可怕衝擊，會比世界上其他國家還嚴重。」
這份研究指出，即使是在最好的狀況下，也就是2100年前海平面上升40公分這種狀況，島國也要面臨興建海牆保護海岸線的巨大開銷。
而最糟的狀況，將是2100年前海平面上升126公分，淹沒吉里巴斯、馬紹爾群島共和國、吐瓦魯等低窪國家大片可居住的土地。
「興建海牆的鉅額費用，不太可能由各國自行支出。」
「因此，國際社會必須在建設的大額初期費用…以及災難發生後緊急賑災與重建計畫之間，評估取捨。」1060907
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