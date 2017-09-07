台旅客泰國送醫花59萬泰銖 慈濟協助中央社 (2017-09-07 15:00)
（中央社記者劉得倉曼谷7日專電）一名台灣旅客赴泰國旅遊昏倒送醫，住院12天花費59萬多泰銖，家人無力支付，慈濟基金會泰國分會出面協助後，病患順利返台。駐泰國代表處提醒旅客最好投保旅遊平安險。
駐泰國代表處8月接到急難救助電話，一名在泰國旅遊的年輕台灣男子在巴達雅（Pattaya）昏倒，送醫急救住院12天，醫療費用達59萬多泰銖（約新台幣58萬元），家人獲報趕到泰國，但無力負擔。
慈濟基金會泰國分會伸出援手，病患家人支付29萬泰銖，慈濟泰國分會代墊付5萬泰銖，剩餘25萬泰銖費用，在慈濟會員和醫院協商折扣後，院方同意減免15%，病患家人立下切結書後，出院返台。
駐泰國代表處指出，海外急難情況不一，生病或意外就醫時，醫療費用都相當昂貴，出國前最好投保旅遊平安險，並加上海外緊急救援，以防萬一。1060907
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 法國皇家 理想體態成貓F32 飼料15公斤 X 1包
- 【吉加吉】複合式款 沙發床 JS-9456(躺椅組)
- 【飛狼 Jack Wolfskin】Luzern 防風彈性長褲(黑色)
- 【ATUNAS 歐都納】Soft shell牛仔風格男長褲(透氣/保暖/耐
- 灰色YS辦公桌櫃組150CM
- 《C&B》心戀情日式電視櫃
- 【美國Pioneer Pet】雨滴湧泉飲水機 〈陶瓷白〉 D153 #6022
- TONY PEROTTI 義大利公牛皮 經典ITALICO系列 公事包 ( 咖啡
- LIFECODE 尊爵二世 鋁合金折疊桌椅-野餐桌/仲介洽談桌/休閒
- 【TISSOT 天梭】PRC200系列大三針都會石英腕錶(39mm/T05541
颶風「艾爾瑪」侵襲加勒比海島：7人死 島嶼變廢墟【北京新浪網】
全台最大地下遊逛街城 6千坪集美食夢幻名單【MOOK景點家】
傳統市場變身文青市集 天母商圈時尚新亮點【MOOK景點家】
台女赴日蹭旅行團房間被抓包大罵導遊 日本司機怒了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》