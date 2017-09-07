（中央社記者劉得倉曼谷7日專電）一名台灣旅客赴泰國旅遊昏倒送醫，住院12天花費59萬多泰銖，家人無力支付，慈濟基金會泰國分會出面協助後，病患順利返台。駐泰國代表處提醒旅客最好投保旅遊平安險。



駐泰國代表處8月接到急難救助電話，一名在泰國旅遊的年輕台灣男子在巴達雅（Pattaya）昏倒，送醫急救住院12天，醫療費用達59萬多泰銖（約新台幣58萬元），家人獲報趕到泰國，但無力負擔。



慈濟基金會泰國分會伸出援手，病患家人支付29萬泰銖，慈濟泰國分會代墊付5萬泰銖，剩餘25萬泰銖費用，在慈濟會員和醫院協商折扣後，院方同意減免15%，病患家人立下切結書後，出院返台。



駐泰國代表處指出，海外急難情況不一，生病或意外就醫時，醫療費用都相當昂貴，出國前最好投保旅遊平安險，並加上海外緊急救援，以防萬一。1060907