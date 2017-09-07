從台北直飛福岡機場，大約需兩小時，在機場的國際航廈直接搭乘機場巴士，或是選擇先搭接駁公車到福岡機場地鐵站，再搭地鐵，就可以進入福岡市區，交通非常的方便。福岡原本稱為「博多」，而大家認知最深的就是要去吃「博多拉麵」；可是這回，要換口味了。









▲博多駅地下街有名的博多小徑，是個購物天堂（圖片來源：鐵蓮花提供）





徒步行，慢遊神社、庭院風華





以博多駅為中心，往市區各景點非常的方便。從博多駅步行約10鐘，即可抵達住吉神社，這座神社被認為是日本全國約2,000座住吉神社之中的始祖，不僅有古代神社建築的痕跡，正殿更是日本指定的重要文化遺產。住吉神社旁邊的廣場，古樹高聳入天，附近有一座古代力士像和相撲訓練場，選手從背重物、蹲馬步行走或腳綁皮帶練功，都可看到用心的選手和嚴格的教練，真的要成名就得付出！









▲尊重教練和選手，取得同意後才可拍照（圖片來源：鐵蓮花提供）





從住吉神社步行到樂水園，大約10分鐘。入口處的「博多塀」圍牆，是用豐臣秀吉平定九州時，戰亂中燒毀的殘留石頭和瓦片製作而成的土牆，非常具有故事性的一面牆。園內的「樂水庵」是明治時代的博多商人將別墅改建而成的茶室，供遊客來此憩息和飲茶。









▲樂水庵內享受暖陽、抹茶和精緻的小點心（圖片來源：Drinker提供）





樂水園內有四季更迭的植物和明媚的池邊風光，庭園內可以聆聽地下悅耳水音的「水琴窟」，以及江戸時代具代表性的「池泉回遊式」的庭園格局。常可見日本老嫗穿著和服，坐在樹蔭下輕聲細語話家常，如同穿越時光回到江戶時期的風光。









▲日式庭園深得福岡人的喜歡，新人在博多塀前拍照留影（圖片來源：鐵蓮花提供）





就是要去搶食「七彩定食」！





午餐特地安排在人氣指數很高的FISHMAN「魚男定食」餐廳。要提早去排隊，才可以吃到一日限定十份的「七彩定食」。這家知名且不接受預約，限當日到店或排隊用餐的海鮮餐廳果然名不虛傳，每一道都是新鮮味美，由於沒有中文或英文的菜單說明，七彩定食就如同在在玩猜謎一樣。









▲店前的服務人員，笑容像陽光一樣的燦爛（圖片來源：鐵蓮花提供）





限量版的「七彩定食」，主要是用長濱魚市的新鮮季節魚類，當日凌晨選定後直接供應給「魚男定食」餐廳；新鮮蔬菜的食材則是直接和九州的農民團體訂購，這種慎選材料的承諾，為的就是要讓客人不僅可以吃美味，又可以吃下安心的食物。









▲讓福岡人趨之若鶩的七彩定食，層層盤旋而上，都是新鮮又美味（圖片來源：Drinker提供）





一樣有趣的居酒屋和屋台





印象中的日劇，日本男人在下班後都會去居酒屋喝酒、吃飯、聊天。居酒屋也成為日本人聚集、和朋友聊個暢快的地方，現在也已不在是男人的天下，不論是學生、公司職員或朋友，不分男女，經常在居酒屋舉行聚餐，所以別忘了在博多一定要去居酒屋，觀摩日本居酒屋文化。更可以在夜宵時，品味屋台文化，就是路邊攤的居酒屋。









▲合法經營且有証照的屋台，不分國籍在攤前喝酒聊天也很嗨（圖片來源：鐵蓮花提供）





沒去居酒屋，就不像去過福岡（博多）。居酒屋的料理是多元化，不同於一般小吃店，如燒烤、新鮮的魚類、貝類等，酒的種類也多，如燒酎、啤酒等。而屋台大部份是一人營運的居酒屋，以不太大的店舖營業，店前常掛起紅燈籠替代招牌，特別的是，屋台也有提供啤油和燒酎，只是沒有居酒屋的多樣，料理方面也都是以熟食較多。









▲屋台的小吃，拉麵、關東煮，當然還要配啤酒（圖片來源：鐵蓮花提供）





福岡和博多的緣由：





1600年因福岡藩首任藩市-黑田長政的先祖來自備前(岡山)福岡，而將城周圍的市街改稱為「福岡」。當時以流經中洲的那珂川為界，以東為「博多」，以西為「福岡」。1889(明治22)年4月，為了要將新市命名為福岡市還是博多市，引發了不小的爭議。1890年在市會議上，以1票之差，確定命名為福岡市，「博多」一名則以當時的國鐵站名「博多」被保留下來，所以福岡的JR駅不是叫福岡駅而是博多駅。





福岡一日攻略：





福岡，以博多駅為起點=>住吉神社=>樂水園=>午餐，「魚男定食」餐廳=>福岡市區購物樂(玩具城、藥妝、電子城等應有盡有)=>晚餐，居酒屋。