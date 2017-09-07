來到台南，或是提到台南，大家不免俗的會想到「古蹟」跟「小吃」吧！白天的台南，有著古色古香的景點讓每個來訪的旅客走到鐵腿，逛的意猶未盡。還有這裡的小吃也是會讓每個光臨台南的旅人吃的口齒留香，大快朵頤。 但是，來到台南，雖然不免俗的要跟上述的兩個項目朝拜一下，只是台南的美食可不是就到此結束喔！ 當夜幕低垂時，夜市的燈火正閃耀炫目的好比艷日般向你招手。





滿滿的人潮可說明台南夜市的受歡迎程度〈攝影：TrvelAddict - 旅，上癮〉





台南夜市最著名的特點就是，每天都要看日期找地點，就好比逐水草的遊牧民族一般。不同於許多觀光夜市，台南的夜市是許多攤販在不同地點大型停車場的空間擺攤，因此，每個地點也都有每個夜市的名稱，相對的，日期也都不一樣喔！在台南，若是要追逐各大夜市的行蹤，哪先查好日期跟相對應的夜市是必要的喔！









舉凡好吃的好玩的這裡應有盡有〈攝影：TravelAddict - 旅，上癮〉





花園夜市





為台南最大也最有名的夜市，雖然沒有其他三家歷史悠久，但是其崛起的程度完全是知名度高過於幾乎所有台南其他的流動夜市了。 每週四、六、日營業，除了外地遊客都會來朝聖外，也是在地人晚上來這裡吃美食跟休閒娛樂的好地方。將近300坪的攤位、400家攤商，還附有2000坪左右的停車場。有著大排長龍的麻糬叔叔跟大蒜方塊麵包外，裡面除了琳瑯滿目的小吃攤位，還有許多商家在這裡擺攤，甚至還有一些大眾娛樂，像是打麻將拿娃娃或是投籃之類的小活動，提供民眾在吃吃喝喝採買之餘，也能遊樂休憩一下。









花園夜市的投籃遊戲區〈攝影：TravelAddict - 旅，上癮〉









好吃的麻糬及長長的排隊隊伍〈攝影：TravelAddict - 旅，上癮〉





地址：台南市北區海安路三段





營業時間：四、六、日





武聖夜市





台南最悠久的夜市。每星期三、六營業。為最多台南老字號美食攤位，像是：吃味鮮香酥雞、吳記排骨酥、速立邁沙威瑪、番薯潘地瓜球、旗魚黑輪等等，這裡甚至還有親子專區，讓帶著孩童前往的爸媽也可以在這裡小憩一下等等再戰。









親子區可供家長讓孩童在玩耍時稍作休憩〈攝影：TravelAddict - 旅，上癮〉









在地客或外來客都喜好的好味道喔！〈攝影：TravelAddict - 旅，上癮〉





地址：台南市中西區武聖路69巷42號





營業時間：三、六





大東夜市





每週一、二、五營業的大東夜市，以小吃美食為最多。營業時間剛好與花園夜市錯開，在台南許多夜市美食攤販也跟夜市一樣都是流動的喔！所以許多花園夜市的攤位在大東夜市其實也可以吃到，例如人潮滿滿的二師兄滷味。 此外，原住民石板烤肉也是傳香多年的在地好味道，這些都是來訪必吃的美食。









味道較為重口味的二師兄滷味也有許多支持者〈攝影：TravelAddict - 旅，上癮〉









大東夜市原住民石板烤肉也是傳唱10年的好口味啊！〈攝影：TrvelAddict - 旅，上癮〉





地址：台南市東區林森路一段276號





營業時間：一、二、五





成功夜市〈原小北夜市〉





在地人更佳偏好喊小北夜市的成功夜市也是台南的老字號夜市，每週二、五營業。人潮不似花園夜市那麼多，反而更加好逛，適合不愛人擠人的朋友。這裡有超高人氣電視節目介紹過的老㊣牌雞蛋糕，一顆顆圓圓小小樣子，既可愛也好入口，還有當地人必吃的大腸小腸組合，滿滿的醬菜跟醬料讓人自行搭配，這幾十年的飄香是在地人從小吃到大的絕美滋味，也是觀光客來不得不吃的品項。還有阿富師滷味也是許多七年級生兒時到現在的好味道，滷的香透的雞腳搭配不死鹹的滷汁，讓這裡的雞腳成為該攤招牌，要早點去買以免買不到喔！ 這裡還有一味也是當地人推薦的好味道，就是茶公館的古早味紅茶，飄著麥香跟蔗糖香的紅茶，從擺攤到現在也都是讓返鄉的遊子以及新到的訪客都應該品嘗一下的兒時氣味。









老台南人必吃的大腸香腸組合〈攝影：TravelAddict - 旅，上癮〉









老字號雞蛋糕，紅豆綿綿，奶油香香，原味鬆鬆〈攝影：TravelAddict - 旅，上癮〉





地址：台南市西門路四段171巷2號





營業時間：二、五





台南的夜市包羅萬象，在這裡，舉凡美食、食衣住行，甚至育樂也都包了，走一趟台南，除了知名景點小吃外，別忘了把夜市行程也排進來，感受一下台南古都另一種「夜生活」喔！