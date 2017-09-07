（中央社記者張謙香港7日電）據報導，香港教育局副局長蔡若蓮的20多歲長子今天跳樓自殺，死者生前患有憂鬱症。



根據官方香港電台的報導，死者於今早11時許從尖沙咀1幢高級民宅的高層墜下死亡。



蔡若蓮長期在港從事教育工作，政治立場上被視為親北京和港府，她於6月底獲行政長官林鄭月娥委任為教育局副局長。1060907



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