港高官兒子跳樓自殺 傳患憂鬱症中央社 (2017-09-07 14:28)
（中央社記者張謙香港7日電）據報導，香港教育局副局長蔡若蓮的20多歲長子今天跳樓自殺，死者生前患有憂鬱症。
根據官方香港電台的報導，死者於今早11時許從尖沙咀1幢高級民宅的高層墜下死亡。
蔡若蓮長期在港從事教育工作，政治立場上被視為親北京和港府，她於6月底獲行政長官林鄭月娥委任為教育局副局長。1060907
珍惜生命， 自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。
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