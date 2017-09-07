文／MOOK景點家編輯部整理報導



內蒙古的沙漠地帶，除了一般人所熟知荒蕪大漠、蒙古包、遊牧民族外，現在也出現了宛如海市蜃樓般的奇幻景點。曾令眾多外媒驚嘆的超大型豪華景觀渡假飯店「響沙灣蓮花酒店」，是一座以以佛教文化為主的綠色淨土，也是世界上唯一不用磚、瓦、沙、石、水泥、鋼筋，而建造的綠色建築。

響沙灣蓮花酒店 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣蓮花酒店 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣蓮花酒店 (圖／PLaT Architects)

響沙灣蓮花酒店 (圖／PLaT Architects)

響沙灣蓮花酒店 (圖／PLaT Architects)

響沙灣蓮花酒店 (圖／PLaT Architects)

響沙灣蓮花酒店 (圖／PLaT Architects)

響沙灣蓮花酒店 (圖／PLaT Architects)

響沙灣蓮花酒店被許多專業人士稱為七星級，是一座令人震驚的中國新酒店，一望無際的黃沙，搭配駱駝行走的點綴，不論是日出、夕陽，還是夜晚的銀河星空，都宛如置身電影中的科幻場景。

響沙灣蓮花酒店 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣蓮花酒店 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣渡假區 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣渡假區 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣蓮花酒店 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣蓮花酒店 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣蓮花酒店 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣蓮花酒店 (圖／內蒙古響沙灣旅遊景區)

響沙灣渡假島於2016年對外開放，除了有頂級的景觀酒店外，還有各種沙漠活動的渡假區、欣賞多種表演的休閒區，以及壯麗景觀的觀光區。各種渡假活動應有盡有，除了杜拜之外，響沙灣旅遊區也成為世界知名的渡假勝地。



隱形於沙漠中的建築！海市蜃樓獨特大地藝術

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