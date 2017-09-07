106學年度南大學生自治幹部暨社團領導人研習營「啟程」



(中央社訊息服務20170907 11:52:10)國立臺南大學於9月6日至7日舉辦一年一度的學生自治幹部暨社團領導人研習營，由學生會承辦，以啟程作為活動出發點，邀集南大學生自治組織及社團新任幹部與社長共聚一堂，學習關於經營組織的要領並熟悉校內行政業務，培養新世代公民素養，也增加社團間的交流合作，促使南大學生社團的活絡發展。



為期兩天的研習營，課程主題包含學校行政、團體動力、活動創意思考暨創意籌畫、社群行銷、傳承與永續經營五個主軸。第一天的課程為「學校行政」，是讓新的社團負責人了解校內行政業務，由該校學務處汪恆斌組員說明申請要點及相關須知事項，另外，「團體動力」邀請中華康輔推廣協會的胡瑋翰講師，傳授良好的經營與帶領團隊技巧，使組織發揮強大的團體力量；「社群經營與行銷」邀請曾經擔任TEDxFJU的社群經理張贏尹，分享如何成功的經營與行銷。



第二天進行「活動創意思考暨創意籌畫」，由任職於「讓狂人飛」的許皓鈞講師分享創意思考、撰寫企劃及解決問題等技能；「傳承與永續經營」則邀請教育部青年諮詢委員袁齊笙講師，其擁有豐富的學生自治經驗，除分享自身經驗也傳授如何建立完善的檔案資料，讓組織永續經營。



南大學生會會長教育學系黃筱晴同學表示，期望透過此次研習營促進學生自治及社團組織人員之交流，並在活動中培育社團經營之能力及觀念，帶動社團組織氣氛，達到提升領導才能、強化經驗交流之目的。



啟程是南大本次自治幹部暨社團領導人研習營的活動核心，對新任的學生自治幹部及社團領導人而言，這是一段新的開始，期許每位參與的同學能從研習中獲得經驗與信心，在遇見問題及挑戰時，能帶領團隊一起合作面對解決問題，讓南大的學生自治組織及社團蓬勃發展。



訊息來源：國立台南大學



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