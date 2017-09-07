嘉藥開辦印尼專班，結盟產官學攜手育才



(中央社訊息服務20170907 11:51:17)這學校新學年將很有「印尼風」！台南的嘉南藥理大學配合新南向教育政策，本學年度獲教育部核定開設資訊管理國際專班，總計招收120名印尼應屆高中畢業生來台就讀學士學位。9月6日上午，在該校國際會議廳舉行「新南向産學合作國際專班産官學簽約典禮」，由嘉藥、印尼官方及台灣合作廠商三方代表共同簽署合作備忘錄，印尼籍新生也聯袂出席，歡喜迎接未來四年在台的留學生活。



校方表示，今年5月印尼高中校長訪問團就曾蒞校參訪，8月學校也組團前往印尼參加教育展，為彼此合作奠定基礎，之後在印尼官方與14家台灣企業積極協助下，終於促成美事一樁。由於印尼製造業興盛，亟需資訊與廠務管理人才，因此這批留學生選擇資訊管理系就讀；平時教學以英語授課，並聘請業師協同教學，而合作廠商也提供實習和見習參訪機會，讓他們理論與實務都能兼顧學習。



簽約典禮上，與會的印尼官員有邦加省高中教育局長Deswarman及教育廳輔導老師Dedy Ramdhani Harahap、西爪哇省萬隆市國家教育培育中心副主任Chaerun Anwar、井里汶市基金會執行長Rian Ahmad Syathari等；合作廠商則有鴻福國際科技公司執行長陳志明、資勇企業公司執行董事長林穎良、光拓工業公司總經理蘇富誠、東侑貿易公司總經理黃俊興、廣承交通器材公司副總經理洪森澤、水順公司副總經理黃榮欣、永仕誠鋁業公司副理高雅雯、名盛實業公司副理葉琴雯，以及亦達光學公司人資組長陳藝鈴等企業代表共襄盛舉。



嘉藥校長陳銘田表示，學校產學合作績效卓著，推動國際化也深獲肯定，此次獲准設置國際專班，感謝教育部、印尼教育當局，以及台灣廠商的鼎力相助，希望未來能協助東南亞各國培育更多的產業專才。陳校長說，對於首批的印尼留學生，學校除第一年提供學費全免及各項助學金優惠外，第二年起至企業實習另有津貼，將全力提供優質的學習與生活環境，讓他們安居樂學，期待日後學成歸國能發揮長才、貢獻國家。



廠商代表鴻福公司執行長陳志明指出，面對全球化趨勢，培育國際人才刻不容緩，嘉藥在這方面擁有堅實基礎，成績也相當亮眼，因此選定與嘉藥合作執行本專班深具信心；期望藉由產官學攜手交流，培養專業的企業良才，共創三贏新局。



即將在台就學的印尼新生，顯得非常興奮充滿期待，甫抵台的其中一位印尼生說，很高興能來台灣留學，這裡的人親切友善，而且在嘉藥不僅可學到專業知識技能，也可以學習中文並認識台灣文化，確實是難得的人生體驗。



訊息來源：嘉南藥理大學



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