正修學習資源共享 20所高中職校結聯盟



(中央社訊息服務20170907 11:45:11)為推廣資源共享、合作互利，正修科技大學南台灣20所高中職校圖書館主任召開「正修科大行動學習資源共享聯盟會議」簽屬106學年度合作意向書，開放300本電子書、20種電子期刊雜誌、磨課師(MOOCs)課程、OCW開放式課程平台與MVOD行動電影院平台，提供聯盟夥伴學校免費使用。 正修科大與高中職夥伴學校「行動學習資源共享聯盟」今年邁入第4年，圖書資訊處長施文玲提到，聯盟夥伴學校已由第1年9所增加到今年的20所，各校也與正修科大建立更多密切交流管道，共創互利雙贏，開創多元實質合作關係。 正修科大今年提供的學習資源有3門是全新的磨課師課程，分別為殷聖楷老師的「海洋之窗系列課程第4輯—從科學走向產業」、蔡素悁悎v的「金牌廚師蔬果雕刻」、謝珮雯老師的「Stop Motion Animation (逐格動畫 | 定格動畫)」，這3門課程今年獲教育部補助210萬元製作。 全國共有200門課程投件，只有2門通過獲得補助，正修便在如此低通過率下脫穎而出，且僅有2校通過3門課程補助，3門磨課師課程的製作團隊並進行課程分享，與會的伙伴學校代表均對課程的優質內容與製作的精緻度表示肯定，將帶回學校積極推廣使用。 獲電子書使用排行榜第一名的中山工商圖書館主任李昱平分享如何推動電子書閱讀，他說，當初也沒有想很多，只想提高借閱人數，最主要的原因是正修提供的資源那麼好，不用真的很可惜。 參與的20所學校包括有三民家商、三信家商、文山高中、中山工商、中正高工、高雄高工、鳳山商工、六龜高中、岡山農工、旗山農工、高雄高商、鳳新高中、中山高中、高英商工、高苑工商、高雄中學、高雄女中、嘉義家職、屏榮高中、海青工商等。



訊息來源：正修科技大學



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