瞄準資本市場新生力軍 勤業眾信攜手虹揚、康和證、理律 共赴揚州招商



(中央社訊息服務20170907 11:44:27)勤業眾信聯合會計師事務所日前與虹揚發展科技股份有限公司、康和綜合證券、理律法律事務所於揚州舉辦上市實務論壇，藉由實務經驗與當地台商分享台灣資本市場仍具有多樣性及外資吸引力，是為企業評估上市櫃時，理想的目的地。



勤業眾信審計部營運長施景彬於致詞時分享，勤業眾信在企業回台上市櫃市占率50%，獨佔龍頭。根據觀察，從2008年開放回台上市櫃以來，回台掛牌的企業從一開始的大型科技業，轉型為涵蓋食衣住行育樂等不同領域的產業，並受到投資人的青睞，例如：鮮活果汁-KY及美食-KY等餐飲業先後回台掛牌。且台灣資本市場為多層次市場，企業可評估公司營收規模決定於上櫃或上市市場掛牌，並應同時考量法規遵循及內控制度建立等成本。



勤業眾信會計師邵志明也在專題演講時提到，企業在考慮上市櫃時，最重要是評估自身企業合適的資本市場，而不是單看本益比或是周轉率等數字。台灣資本市場適合中小企業且產業多元，近期觀光飯店、生技醫療產業興起並相當受到法人及散戶投資者的歡迎，演唱會製作及線上音樂等文創產業的企業也陸續規畫投入台灣資本市場。且台商企業持續擴展，勢必面臨永續經營及二代接班等議題，企業主可考慮走入資本市場掛牌，不但可以籌措資金帶領企業長遠發展，也可建立制度、與國際接軌、吸引優秀人才，加速企業轉型發展並提升市場競爭力。



康和綜合證券副董事長鄭大宇於致詞中表示，虹揚發展科技成立已逾30年，資本額5.58億元，主要從事研發、製造、銷售二極體及橋式整流器，是國內少數在大陸同時有品牌、通路及掌握關鍵技術的二極體廠商，生產基地設在揚州，挾帶紅色供應鏈的優勢，公司已站穩中國二極體的領先地位，預計於9月底掛牌交易。



康和綜合證券副總經理陳家煜也提到，台商應選擇適合自身公司的市場上市，在亞洲市場中，台灣資本市場的利基在於審查時程可掌握、成本較低、上市後再籌資迅速、對台商而言人親土親，有鮭魚返鄉的意味存在。



虹揚發展科技董事長方丁玉則於會中分享創業甘苦談，提到公司創立完全是白手起家，1989年來到中國即兢兢業業，每天思考虹揚這家公司如何存活下去，公司略具規模後就開始考慮永續經營。方丁玉認為，唯有合法合規、建立制度化及合法化才是公司永續經營的方式，而具體的實踐即是股票上市。這條上市之路走得辛苦但不後悔，目前公司營收獲利都穩健成長，產品也將邁入車用領域，未來發展值得期待，2017年上半年EPS已來到1.6元，而下半年是虹揚的旺季，預計2017年EPS將創新高。



而理律法律事務所資深顧問林雅君則分享台商上市櫃較常遇到的法律議題，不外乎國土證、房產證、合法合規等，林雅君建議準備上市的企業一定要開誠佈公，任何問題提早與律師討論，共同商議解決之道。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



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