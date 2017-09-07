校友為學生洗腳 聖約翰科大濯足禮傳承謙卑服務精神



(中央社訊息服務20170907 10:40:01)聖約翰科技大學（簡稱：聖約大）每年在「新生幹部訓練營」結業式中都會舉辦「濯足禮」，由校友學長為學弟妹們洗腳。此儀式起源於耶穌受難前夕替門徒逐一洗腳、表達關愛，藉此謙卑服事的作為，為他們立下了榜樣。今年「濯足禮」於106年9月6日舉行，校長艾和昌、校友總會理事長賴俊年、李再成處長、常務監事張員榮、常務監事林永芳、監事童志誠、傑出校友陳建宏、王怡鈞學長…等12位校友放下身段、以身作則，為新生幹部洗腳。藉此勉勵其以謙卑的心來帶領新生，並將約翰人「以生命影響生命」的精神傳承下去。



聖約大校友總會賴俊年理事長致詞時表示，這是他第3年參與「濯足禮」活動，他非常肯定各位幹部願意投入服務工作，協助帶領新生適應校園環境。他認為參與服務性社團，透過團體活動過程可以累積人脈關係，且比別人多付出、多學習，未來踏入職場就能比別人多一份機會。



在艾和昌校長帶領下，一群事業有成的校友學長彎下腰、屈膝蹲著替學弟妹們脫去鞋襪，細心地為學弟妹們洗淨雙腳，後用乾淨的毛巾擦乾，最後再跟被洗腳的學弟妹來個溫馨的大擁抱。被洗腳的學生剛開始覺得有些害羞、不好意思，被學長洗腳之後，心裡覺得滿滿的感動。同學們表示，沒想到學長願意蹲低姿態、幫他們洗腳。透過這樣的過程，他們願意成為具有謙卑品格特質的約翰人、願意待人如奉上賓，並且願意關懷與幫助社會上最需要幫助的人。



艾和昌校長說，聖約大的教育目標就是「以生命影響生命」，這是新埔精神的傳承，也是一種傳統，他期盼學弟妹們能將這種謙卑服務的精神一代代傳遞下去，更要秉持「相信自己、關懷他人、服務社會、擁抱世界」之信念，並將這樣的特質落實於生活之中，讓世界變得更美好。



訊息來源：聖約翰科技大學



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