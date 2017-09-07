「CGM匯演秀」為世大運加油•理想世界一起向前走中央社 (2017-09-07 10:38)
「CGM匯演秀」為世大運加油•理想世界一起向前走
(中央社訊息服務20170907 10:37:05)2017世大運多項競賽突破區域及世界紀錄，然而競賽背後的故事更動人：日本選手把標槍送給台灣奪金的鄭兆村，女籃賽後台灣隊、日本隊、澳洲隊一起在球場上尬舞，勁敵變朋友，世大運展現了理想世界的美好風景。世大運展演場上，由基督教福音宣教會(CGM)創辦人 鄭明析牧師所帶領的藝術團隊受邀響應世大運活動：完美整合合唱團、熱舞、啦啦隊、樂儀隊，甚至模特兒和男子萬國旗秀等不同性質的匯演秀，象徵不同種族、不同特質的人都能團結合一，藉此傳達「神的理想世界」的理念。
FISU會長盛讚︰台灣人熱情，成就最棒世大運。而「CGM匯演秀」則為世大運的願景下了最好的註解。
訊息來源：社團法人台灣基督教福音宣教會
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219866.aspx
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