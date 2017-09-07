來一客新北行動博物館 下單免費送到家



(中央社訊息服務20170907 10:34:42)「拎著一卡皮箱，讓博物館走入您的生活」，新北市政府文化局為落實文化平權的理念，推出「新北行動博物館」方案，自106年5月開始試辦至今，累積各種環境的展示經驗，並透過滾動式修正，希望更貼近民眾需求，目前服務已達3萬多人次，為讓更多喜愛博物館的朋友們也能有機會欣賞，文化局集結各館之力走出新北，歡迎北北基桃的社區、學校及公私立機關團體申請「新北行動博物館」，體驗親手摸摸博物館的珍藏及體驗有趣的活動。 新北市政府文化局表示，目前推出11組各具特色的行動博物館模組，包含：探索陶瓷生成奧秘與結合日常陶瓷製品的鶯歌陶瓷博物館「土的魔法箱」及「阿嬤的灶腳」、歷史故事與古蹟相結合的淡水古蹟博物館「那一年的清法戰爭」及「看見淡水古蹟之美-海關碼頭」、大坌坑遺址文物為基礎與展出原住民族音樂型態的十三行博物館「考什麼古?」及「來自山林的聲音」、展示不同層面礦山學元素的黃金博物館「遇見黃金山城」、精選主題書展及知識互動服務的市立圖書館「行動書房」、以及展示茶文化內容的坪林茶業博物館「打開鍊茶師的神祕多寶格」。已先後前往學校、車站、偏鄉及托老中心等處展示，深受許多民眾喜愛，成為新北市博物館界最夯的親民服務。 十三行博物館帶著「考什麼古?」模組前往三峽北大公共托老中心，長者邊拼裝史前陶罐邊誇讚：「古早人真厲害，這罐子“真水”」，托老中心的員工表示，體驗實作不僅增加長者手部的靈活度，也活化了腦部思考，對長者們幫助極大；坪林茶業博物館「打開鍊茶師的神祕多寶格」，更結合AR互動體驗設備，透過行動載具掃描，從螢幕中顯示出一杯杯栩栩如生的茶湯，讓臺大國際華語研習所的外籍學生們感受茶文化之美，驚呼「OH MY GOD ! 平板也能泡茶」。還有各館各式有趣的模組，歡迎有興趣的朋友至文化局網站下載申請表提出申請，活動詳情請至http://www.culture.ntpc.gov.tw新北市政府文化局網站查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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