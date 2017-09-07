加國大廚邊做菜邊說故事中央社 (2017-09-07 13:50)
加拿大主廚布萊德．什莫利克（Brad Smoliak）在艾德蒙頓開設的實驗性廚房，提供無菜單料理，他會邊做菜邊和客人聊天，並述說每道菜的故事。中央社記者汪淑芬攝 106年9月7日
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