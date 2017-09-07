（中央社記者張謙香港7日電）據報導，中國大陸國防大學將首度開辦「聯合崗位培訓班」，培養聯合作戰指揮人才。



解放軍報今天在報導中表示，首期培訓將自今年起依托國防大學開辦，名為聯合崗位資格培訓班，有來自全軍的200名軍官受訓，由今年10月至明年7月。



報導引述中共中央軍事委員會有關部門負責人說，這個培訓班是系統專業培訓的第一階段，旨在培養儲備一批年輕優秀苗子，為軍方聯合作戰指揮人才隊伍建設奠定基礎。



按照計畫，培訓班每年舉辦1至2期，學制10個月以內。



解放軍近幾年深入整頓，其中一個重點是在中共中央軍委和各新成立戰區成立聯合作戰指揮中心，前者屬於軍委層面，後者層於戰區層面，分為兩級。



去年4月，大陸中央電視台首次報導國家主席習近平到軍委聯指中心視察，並形容習近平是聯指中心總指揮。



有分析指出，在解放軍未改革前，即「四總」年代，當時的作戰指揮權頗為分散，尤其是身兼中共中央軍委主席的國家主席兼中共總書記，作戰指揮權力未如今天。1060907