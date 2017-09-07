（中央社台北7日電）日前一名陝西女娃取名「王者榮耀」，因與當紅手機遊戲同名受到熱議。陸媒報導，另有名叫「黃蒲軍校」的女孩剛就讀重慶電子工程職業學院，她說，名字受關注有壓力，但也是一種動力。



重慶晚報所屬新媒體「慢新聞」報導，黃蒲軍校的父親姓黃、母親姓蒲，父親年輕時有當兵夢，但因為是獨子，家裡不同意，他把這樣的遺憾和期待轉到女兒身上，希望女兒將來能夠參軍。



原本，他還想為女兒起6個字的名字「黃蒲軍校華麗」，後來是孩子的外公反對才只用4個字的名字。



黃蒲軍校更常稱自己「黃蒲」，爸媽則常叫她「黃蒲君」。她一頭長髮，長相清秀，3日到學校報到後，學長姊和老師知道這名字的主人其實是個女孩都很驚訝，她也迅速成為學校裡的風雲人物。



對於這個名字造成的困擾，她有點開玩笑說，考試時間不夠用，名字還沒寫完，別人都開始第二道題了。此外，剛開學的新課堂上，老師還記不住學生的名字，她因為姓名特殊，很容易就被點名。



黃蒲軍校說，名字受關注的確是一種壓力，除了學校生活，在銀行辦開戶，工作人員也會反覆核對。她曾經想要改名，老師也建議改名，但父親堅持不改，她就打消了念頭。



她說，往好處想，容易被人記住也成為她行事做人的動力。1060907