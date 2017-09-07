男子試圖國慶請假連休29天 經理只回他一個字北京新浪網 (2017-09-07 11:22)
原標題：連休29天！男子嘗試國慶請假逆天操作，經理霸氣回了一個字
昨天，小編的朋友圈裡爆出一張神圖。這是一位杭州老哥的請假單，
請的是年假，
總共15天，
分為3個時間段請的。
這位老哥天真地問：
老大是不是在說我浪？小編虎軀一震，
這是浪字？是浪字？浪字？字？
事後小編證實，
請假單確有其事，
但這位老哥當時純粹是想到
自己如果分段使用15天年假，
確實可以實現29天不上班的夢想，
所以半開玩笑半當真地
找部門經理簽字，
結果，你懂的……
不過，連休29天太逆天，
連休15天還是可以考慮滴
根據國務院辦公廳通知精神，2017年中秋節、國慶節放假調休8天，從10月1日（星期日）至8日（星期日）。9月30日（星期六）上班。
10月9-13請5天假，
前後就有15天假期！
15天，足夠歐洲深度遊了……
出行注意事項大家一定還關心高速免費的時間
10月1日零點—10月8日24點
（7坐（含7坐）以下載客車輛，以及普通收費公路行駛的摩托車。）
免收通行費時間以車輛駛離高速公路出口收費車道的時間為準。普通公路則以車輛通過收費站收費車道的時間為準。換言之，收費期間上高速公路，免費期間下高速公路，不會被收費。反過來，免費期間上高速，收費期間下高速，就要收費。
買火車票的同志們注意了
「雖然距離國慶和中秋長假還有二十多天，但旅客的搶票大戰已提前打響。9月4日，鐵路部門6種購票渠道已開始全面發售長假車票。根據目前售票情況，由杭州東站始發，終點到北京、青島、上海、西安、廣州等熱門方向的卧鋪票格外搶手，尤其北京和青島方向，9月30日長假前一天的卧鋪車票均已售罄。」
在攜程網發佈的《2017十一黃金周旅遊趨勢預測報告》中顯示，今年中秋國慶假期撞檔連放8天，促旅遊市場利好。根據去年數據以及今年的增長趨勢，並參照業內最大規模的國內游、出境游訂單量，預測2017年十一黃金周國內遊人次將超過6.5億，出境旅遊人次將超過600萬，創歷史新高。
哇哦
你是6.5億中的一員嗎？
小編看到「歷史新高」四個字就頭疼，我國人很壕的，今年的出境游相比往年的東南亞最火爆，今年還多出了：
「歐洲、美加、澳新、中東非四個熱門方向」
中秋國慶出境游五大熱門方向：歐洲、美加、澳新、中東非和東南亞
so
在這些地方遇到同胞不要驚訝好嗎？
說到這裏
要爆出今天的大招了：
國慶中秋假期期間，我國這些地方盡量繞行，太擠了！
1。麗江：找床睡覺都不容易
2。額濟納旗：汽車根本開不動
3。三亞：飛機票一票難求
4。張家界：1800台大巴團團轉
5。鼓浪嶼：一公里的路要走三小時
6。稻城亞丁：今年每天限客流，您去了也不定進得去
7。峨眉山：猴子都被人嚇跑了
當然，類似：北京故宮、上海外灘、杭州西湖、蘇州山塘街、西安兵馬俑、忻州五台山、泰安市泰山、成都錦里等地兒。。。
您想都別想，地圖上一厘米的長度可以在那裡走一天，您信嗎？
十一中秋假期，人多車多，
請您放平心態，戒急戒躁，拒絕路怒，
氣大傷身！提前祝大家假期愉快！
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