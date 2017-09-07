原標題：連休29天！男子嘗試國慶請假逆天操作，經理霸氣回了一個字

昨天，小編的朋友圈裡爆出一張神圖。這是一位杭州老哥的請假單，

請的是年假，

總共15天，

分為3個時間段請的。

這位老哥天真地問：

老大是不是在說我浪？小編虎軀一震，

這是浪字？是浪字？浪字？字？

事後小編證實，

請假單確有其事，

但這位老哥當時純粹是想到

自己如果分段使用15天年假，

確實可以實現29天不上班的夢想，

所以半開玩笑半當真地

找部門經理簽字，

結果，你懂的……

不過，連休29天太逆天，

連休15天還是可以考慮滴

根據國務院辦公廳通知精神，2017年中秋節、國慶節放假調休8天，從10月1日（星期日）至8日（星期日）。9月30日（星期六）上班。

10月9-13請5天假，

前後就有15天假期！

15天，足夠歐洲深度遊了……

出行注意事項大家一定還關心高速免費的時間

10月1日零點—10月8日24點

（7坐（含7坐）以下載客車輛，以及普通收費公路行駛的摩托車。）

免收通行費時間以車輛駛離高速公路出口收費車道的時間為準。普通公路則以車輛通過收費站收費車道的時間為準。換言之，收費期間上高速公路，免費期間下高速公路，不會被收費。反過來，免費期間上高速，收費期間下高速，就要收費。

買火車票的同志們注意了

「雖然距離國慶和中秋長假還有二十多天，但旅客的搶票大戰已提前打響。9月4日，鐵路部門6種購票渠道已開始全面發售長假車票。根據目前售票情況，由杭州東站始發，終點到北京、青島、上海、西安、廣州等熱門方向的卧鋪票格外搶手，尤其北京和青島方向，9月30日長假前一天的卧鋪車票均已售罄。」

在攜程網發佈的《2017十一黃金周旅遊趨勢預測報告》中顯示，今年中秋國慶假期撞檔連放8天，促旅遊市場利好。根據去年數據以及今年的增長趨勢，並參照業內最大規模的國內游、出境游訂單量，預測2017年十一黃金周國內遊人次將超過6.5億，出境旅遊人次將超過600萬，創歷史新高。

哇哦

你是6.5億中的一員嗎？

小編看到「歷史新高」四個字就頭疼，我國人很壕的，今年的出境游相比往年的東南亞最火爆，今年還多出了：

「歐洲、美加、澳新、中東非四個熱門方向」

中秋國慶出境游五大熱門方向：歐洲、美加、澳新、中東非和東南亞

so

在這些地方遇到同胞不要驚訝好嗎？

說到這裏

要爆出今天的大招了：

國慶中秋假期期間，我國這些地方盡量繞行，太擠了！

1。麗江：找床睡覺都不容易

2。額濟納旗：汽車根本開不動

3。三亞：飛機票一票難求

4。張家界：1800台大巴團團轉

5。鼓浪嶼：一公里的路要走三小時

6。稻城亞丁：今年每天限客流，您去了也不定進得去

7。峨眉山：猴子都被人嚇跑了

當然，類似：北京故宮、上海外灘、杭州西湖、蘇州山塘街、西安兵馬俑、忻州五台山、泰安市泰山、成都錦里等地兒。。。

您想都別想，地圖上一厘米的長度可以在那裡走一天，您信嗎？

十一中秋假期，人多車多，

請您放平心態，戒急戒躁，拒絕路怒，

氣大傷身！提前祝大家假期愉快！