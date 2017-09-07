？？？？患者向拒收「紅包」的晉江市醫院眼科醫生林水龍表達謝意。 牛效禮 攝

中新網晉江9月7日電(牛效禮)為增加群眾的就醫體驗，福建省晉江市持續加大力度打擊、糾正損害群眾利益的「收紅包」行為。近年來，打造的「零紅包」醫院受到患者及其家屬的熱烈歡迎，群眾就醫的滿意度大幅提升。

現年67歲的李某筍，是晉江內坑鎮的一位村民。3年前，她感覺兩眼看東西越來越模糊，直到今年8月份，一米外的東西已經無法看清。

諮詢過廈門市和泉州市相關醫院后，李烏筍及家人還是決定選擇離家近、口碑較好的晉江市醫院做手術。

「患者來的時候，右眼和左眼視力為0.2，我們初步診斷為雙眼老年性白內障。」晉江市醫院眼科副主任醫師林水龍說，在「表麻」下，他們先後兩次進行了左右眼白內障超聲乳化及人工晶體植入術。「術后，在規定的時間，當我打開老人的眼罩時，老人驚喜地喊到：我看見了！我看見了！這時，我們醫護和患者家屬都非常高興！」。

術后出院隨訪，老人雙眼視力分別達到5.0和5.1，比有些年輕人的視力還要好。手術治療和住院期間，林水龍高超的技術及和藹的態度，讓老人感覺心裏暖暖的。出院時，老人給林水龍的辦公桌下留下一包地瓜粉。

「我發現后就追出去，老人就『跑了』。我們醫院有規定，不能收紅包和患者的禮物，於是，我就把地瓜粉上交到單位」林水龍說，讓他沒想到的是，單位監察室的同志打開地瓜粉后，發現地瓜粉里還藏有一個信封。

「打開信封，裏面有一封感謝信和一枚大金戒指。」晉江市醫院監察室工作人員蘇曉靜說，按著規定，我們馬上聯繫患者及家屬領回物品。

晉江市醫院眼科醫生林水龍為患者做術后複查。 牛效禮 攝

晉江市醫院眼科醫生林水龍為患者做術后複查。 牛效禮 攝

晉江市醫院院長陳銘告訴記者，為打擊和糾正損害群眾利益的行為，他們在全院開展違紀收受「紅包」專項治理。醫院要求，全院醫護拒收紅包，黨辦協同科室相關負責人做好患者解釋工作，對確實推辭不掉的「紅包」，要充入住院患者住院押金或就診卡。

「僅2016年，我們醫院共拒收紅包266次，合計人民幣15.6542萬元。收到患者及家屬贈送的錦旗161面，感謝信221封，牌匾9塊。」陳銘表示，為確保患者的就醫體驗，他們還持續開展患者電話回訪工作，對門診和出院病人就服務態度、服務流程、服務質量、服務環境、治理收受紅包回扣措施等方面進行回訪，持續改進醫療服務質量和醫德醫風。

據了解，根據《福建省衛生計生委關於開展2016-2017年度醫院滿意度調查問卷的通知》，晉江市醫院在福建全省112所二級以上醫院綜合醫院全省排名27名，較2015年滿意度排名取得顯著提升。

據晉江市相關領導介紹，他們要求全市各大醫院，在醫院門診、住院部顯眼位置張貼「投訴處理流程」，公佈投訴電話，設置醫院服務中心，現場協調解決病人的訴求。做到投訴件件有處理、有反饋、有整改。

目前，晉江市委十三屆四次全體會議，通過了《關於加快醫療衛生事業發展的實施意見》，提出將著力開展醫療資源整合優化、短板學科補齊提升、服務與管理雙提升等「八大行動」，加快補齊醫療衛生事業短板，進一步提高人民健康水平。（完）