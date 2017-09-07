中新網湄洲島9月7日電 (林群華 陳丹妮)9月23日，湄洲媽祖金身將登陸台灣，展開為期17天的巡遊駐駕。這是1997年湄洲媽祖金身巡安台灣之後，時隔20年，湄洲媽祖再次巡台。

資料圖：福建湄洲媽祖祖廟的媽祖金身從福州直飛抵達海口。 中新社 發 駱雲飛 攝

資料圖：福建湄洲媽祖祖廟的媽祖金身從福州直飛抵達海口。中新社發 駱雲飛 攝

記者7日從福建湄洲媽祖祖廟獲悉，為落實「2017年湄洲媽祖巡遊台灣」工作對接細案，在活動主辦方之一的台灣媽祖宮廟板橋慈惠宮主委江清秀的陪同下，湄洲媽祖祖廟一行於4日至6日連續走訪了台灣多家宮廟，受到他們熱烈地歡迎、誠摯的答覆和熱切的期盼。

6日，湄洲祖廟副董事長林金讚一行走訪新北和台北各重點接駕、駐駕媽祖宮廟點，不僅現場看到他們的準備情況，同時還詳細詢問、深入對接各站接駕方案。據了解，本次活動中，湄洲媽祖將巡遊新北、台北地區，大多數宮廟首次迎駕、接駕湄洲媽祖，因此各方更是高度的熱心與重視。新北金包里慈護宮、小基隆福成宮、台灣省城隍廟、台北士林慈諴宮、松山慈惠堂等各家主委、堂主紛紛提供各自接駕點詳細方案。各宮廟不但從迎駕、接駕、食、宿、行等常規細節做了布置，而且包括各站車程、時間，媽祖彩車下車位置、徒步路程、停車位置乃至流動公廁等小細節都進行了考慮和安排。

台北士林慈諴宮是今年「北台灣媽祖文化節」的主辦方，活動期間正值今年湄洲媽祖巡遊台灣。為此，士林慈諴宮主委吳旻哲更是主動更改原來方案，將迎駕湄洲媽祖列入「北台灣媽祖文化節」最重要的議程。據吳旻哲主委介紹說，本次士林慈諴宮迎駕湄洲媽祖，當天他們會組織5家宮廟彩車陣頭前往板橋慈惠宮恭請，並車巡至台灣省城隍廟。從城隍廟這裏開始，他們還將匯合北台灣媽祖文化節另外21家宮廟，一路車巡繞境至士林慈諴宮，並恭迎湄洲媽祖下鑾駕，駐駕慈諴宮，福佑北台灣廣大媽祖信眾。

台灣是媽祖文化傳播最為濃厚和密集的地區，全島2300多萬人有75%以上信仰媽祖。福建湄洲島是媽祖故里，同時也是媽祖信仰的起源。近年來，有多家兩岸宮廟、社會團體和機構前往湄洲商談媽祖巡台事宜，但多因舉辦活動能力不足、籌劃方案不夠細緻等原因錯過。今年，應台灣鴻海集團總裁郭台銘先生、台灣媽祖聯誼會和台灣板橋慈惠宮倡議和台灣萬千媽祖信眾企盼，湄洲媽祖將於今年9月23日赴台繞境巡安。(完)