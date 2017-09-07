？？？？家事法庭正在調解家庭糾紛。（資料圖） 趙桂華 攝

中新網瀋陽9月7日電 (趙桂華)被全國列為家事法庭試點單位的瀋陽市沈北新區人民法院聯手瀋陽市沈北新區婦女聯合會，共同在家事法庭上組建今生緣工作室、心理諮詢室、調解室、婦女兒童維權崗等功能室。

9月7日記者由瀋陽市婦聯部門獲悉，上述提到的兩家單位共同採取新舉措、構建婦女維權新模式一年來，家事法庭已受理家事糾紛案件數達692件，調解237件，成功挽救死亡婚姻82個，幫助婦女達306人，化解了大量家事糾紛，有力地維護了家庭社會和諧穩定。

2016年，瀋陽市沈北新區法院被全國列為家事法庭試點單位，該區婦聯抓住這個開展婦女維權工作的有利契機，同法院共同採取多項新措施。措施一就是建立相關部門聯動機制。婦聯同法院、檢察、公安、司法、民政、教育局、工會、團委等部門聯合下發《關於創建家事案件聯合化解機制的建議》，各部門建立聯合工作機制，分工明確、各司其職，合力解決家事糾紛尤其是婦女維權問題；建立家事調查員和調解員隊伍，抽調各街道和社區婦聯幹部為家事調查員和調解員，對轄區內的家事糾紛及時採取情況調查，通過走訪鄰居、親屬等方式了解當事人的家庭狀況，形成書面調查報告，提出糾紛解決方案等。

第二個新措施是打造溫馨家庭糾紛調解陣地。今年3月，沈北新區婦聯在法院二樓家事法庭辦公區，同法院共同設置了心理諮詢室、調解室、兒童觀察等功能室，調解室內購置了體現家的溫馨和諧的傢具擺件等，兒童觀察室內設有沙盤和兒童娛樂區。

家事法庭心裏諮詢師正在為鬧矛盾的夫妻進行心理疏導。(資料圖) 趙桂華 攝

家事法庭心裏諮詢師正在為鬧矛盾的夫妻進行心理疏導。(資料圖) 趙桂華 攝

瀋陽婦聯部門相關負責人告訴記者，在解決家庭矛盾糾紛中，調解發揮了關鍵作用，例如：孟某因丈夫李某家暴而提起離婚訴訟，但丈夫李某不同意離婚，並且否認家暴行為，而孟某又不能提供相關的證據。這時工作人員將夫妻二人引入心理諮詢師處進行心理疏導，在心理疏導過程中，李某承認了多年的家暴行為，併為其家暴行為後悔得痛哭流涕，最後經多方做工作，二人最終達成離婚協議，孟某在此段婚姻關係中得到解脫和釋放。

第三個新措施，建立今生緣工作室、婦女兒童維權崗。對於前來離婚的夫妻先引導到「今生緣工作室」，由心理諮詢師對其進行諮詢調解，並將相關的家事法律知識教育寓於心理疏導中，化解了夫妻矛盾，給與婦女極大的幫助。比如，在一起女方訴男方離婚案件庭審中，法官感到原告雖堅決要求離婚，但一直不與被告交流，而被告一直重複不想離婚，心理壓力很大。此時，今生緣工作室的心理諮詢師及時介入，經過單獨交談心理疏導，被告來到原告面前，半跪著拿出了一把門鑰匙放在原告手裡，誠懇地說，「希望你收下我家這把門鑰匙，不管我倆是否真的一定要離婚，我的家裡一直都會給你保留一個位置。」原告當場淚奔，與被告相擁而泣，最後雙方經法庭調解和好，夫妻攜手回家。

此外，設立婦女「綠色通道維權熱線」、設立人身保護令、創立離婚證明新文書。家暴過後，更多人陷入離婚的窘境，很多人怕離婚後，個人信息被暴露。為保護婦女在離婚案件中的個人隱私，婦聯同法院創立了新文書——「離婚證明書」，有效保護離婚婦女的個人權益。(完)