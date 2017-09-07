亞心網訊（通訊員 梁宏濤）如果說早年郝憲義剪紙、繡花是為了生存，現在的他則是痴迷上剪紙。每天一睜眼就剪紙，累了就往大床上一躺，醒了接著剪，每天除了吃飯、上廁所下地走走外，幾乎都呆在他的「剪紙工作室」內。「我勸他休息休息，眼都花了，累壞了怎麼辦，他還生氣了，現在不讓剪都不行。」郝憲義的老闆李金花說道。

郝憲義從8歲開始跟祖母學習剪紙，這項技藝陪伴了他大半生，也成為他生命中最精彩的一部分。「剛開始剪紙真的是為了有個技藝混口飯吃。」郝憲義說：「隨著後來生活越來越好，我就把剪紙當成了一大愛好，我也想用剪紙這門技藝把我看到的、感受到的美好生活表現出來。」退休以後，郝憲義更是把滿腔熱情都投入到了剪紙中，特別是每逢重大節日，老人都要和老伴一起創作幾幅主題作品。

紀念紅軍長征勝利80周年，他和老闆精心創作了《飛奪瀘定橋》《巧渡金沙江》《四渡赤水》《翻雪山》《過草地》等六幅作品，巧渡金沙江、四渡赤水這些經典畫面躍然與紙上。「民族團結一家親」活動開展以來，郝憲義又創作了《毛主席和庫爾班大叔在一起》《我們新疆好地方》《像石榴籽一樣緊緊抱在一起》等20幅剪紙作品。十九大即將召開，郝憲義又和老伴一起精心創作了「喜迎黨的十九大勝利召開」、《齊心同築中國夢》等一系列剪紙作品，向黨的十九大獻禮。

郝憲義和李金花是滿懷感恩之情創作完成這套剪紙作品的：「剪了有一個多月的時間，他畫出來我剪，有時候剪到晚上12點。」郝憲法說：「現在生活好了，吃喝不愁、免費體檢、生活豐富，我應該把他通過剪紙記錄下來。」

談及即將召開的黨的十九大，郝憲義異常激動。「現在的日子這麼好，我們要感恩黨，感恩祖國，祝福我們的好日子越來越好，祝福我們祖國繁榮昌盛。我作為一個56年的黨齡的老黨員，我不能閑著呀，我要把剪紙繼續做下去，讓我們未來更加幸福的生活在剪刀下一一呈現。」