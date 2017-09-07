亞心網訊 （通訊員 梁宏濤）8月29日一大早，昌吉市隨園中國菜餐飲負責人張永軍和往常一樣，開著車出門採購食材。儘管今天是星期二，但在昌吉市第十一屆美食文化旅遊節的帶動下，他經營的隨園中國菜這幾天生意異常火爆。

「我這個店，在城區和農村的交界處，地理位置好，交通也方便，而且我這個農家樂剛好也在昌吉市旅遊精品線路的中間點上。這兩年，隨著昌吉市美麗鄉村游的盛行，遊客越來越多，我的生意也越來越好。」看到自己苦心經營10多年的農家樂生意如今如此火爆，張永軍以前從來都不敢想。

美麗鄉村游只昌吉市打造全域旅遊新格局的亮點之一。近年來，昌吉市以「新疆旅遊第一站，休閑度假首選地」為發展定位，深入實施「旅遊全域化」戰略，不斷加快旅遊產業轉型升級，深化文旅融合，逐步形成了工業觀光游、觀音尋根游、歷史文化游、美麗鄉村游、美食品鑒游等五條精品線路的全域旅遊新格局。據統計，今年上半年，全市共接待遊客124.6萬人次，實現旅遊總消費21.65億元，同比增長5%和12%。

工業觀光游 感受昌吉激情體驗工業騰飛

在昌吉市特變電工總部，寧靜安逸，水面上荷花點點，小橋下游魚穿梭，推開窗子，陽台外就是碧波湖面，波光瀲影，感覺回到大自然的懷抱。亭台樓閣、小橋流水，每一處都是特色景點。

以特變電工總部為起點，昌吉市大力發展「旅遊+工業」的旅遊新業態，逐漸形成了以笑廚食品有限公司、特變電工總部研發基地、麥趣爾、榆泉酒廠、新疆托美托番茄科技有限公司等工業企業為主要參觀點的工業旅遊線路，以工業觀光游、親子互動體驗游等活動內容帶動區域旅遊發展，將昌吉市建設成為新疆特色旅遊目的地和遊客集散地。目前，昌吉市已建成「全國工農業旅遊示範點」4個，今年以來，全市共接待工業旅遊人數15.4萬人次，實現旅遊收入1.74億元。

觀音尋根游 找尋觀音故里品位妙善民俗

觀音文化和觀音信仰已經成了華夏文明聯結的紐帶，也可算是一種世界文化。在昌吉，觀音故里文化項目已拔錨起航。近年來，昌吉市為深入挖掘新疆昌吉市歷史文化內涵，2012年昌吉市投資2.3億元啟動觀音尋根妙善老家民俗文化產業園區項目，著力打造「觀音故里」的城市旅遊品牌，目前該項目已向遊人全面開放。昌吉市觀音尋根妙善老家民俗文化產業有限公司副總經理李垠杉說，工程竣工后，很多群眾慕名而來。每到周末或者節假日時，遊客更多。

歷史文化游 留住歷史根脈傳承中華文明

「昌吉」地名的稱呼始於元代。「昌吉」是由蒙古語「仰吉」轉化而來的。清乾隆年間，開始大規模屯田，乾隆二十七年四月(1762年)設巡檢司，屬烏魯木齊州。同年八月築城，乾隆皇帝欽命名「寧邊」並移烏魯木齊州同於此，即寧邊州同。為烏魯木齊同知所轄。乾隆三十八年(1773年)農曆七月二十七升寧邊州同為昌吉縣，屬甘肅鎮西府迪化州，轄區為昌吉市。

而今，位於昌吉市市紅旗中路，寧邊古城內清代糧倉遺址向世人展示著長久時曾經的燦爛輝煌和悠久歷史。走進清代糧倉院內，真實逼真的交糧場景再現了清朝時期，夏秋兩季糧食豐收，運糧車隊的向寧邊糧倉運送糧食的場景。室內布展包括12個展廳，分別是：序廳、廒神廟、寧邊糧倉、昌吉農耕史、收穫、入倉、碾坊、磨坊、油坊、醋坊、豆腐坊、粉坊、昌吉飲食、清代兵屯和清代民居。

以清代糧倉為代表，昌吉市還把昌吉市恐龍館、昌吉市文博中心、清代糧倉納入精品一日游線路，不斷把蘊含「昌盛吉祥」元素的文化傳承發揚光大，全力打造著名的歷史文化旅遊名城。

美麗鄉村游感受風土人情彰顯地域特色

在昌吉市二六工鎮紅星村附近，有一片荒蕪的林地與河溝，曾經是原泉水村的居民點。上世紀八十年代初，因為洪水泛濫，泉水村舉村遷移別處。2015年，昌吉市通過招商引資，引進台資企業進駐，與美麗鄉村建設相結合，開發芸農莊台灣休閑主題民俗項目，佔地面積1000多畝，總投資2億元，今年一期已正式運營。

走進這裏，景色秀麗，空氣清新，慕名而來的遊客絡繹不絕。該村正依託鄉村休閑旅遊，讓風景變產業，使美麗煥生機。每逢周末，這裏車水馬龍，遊人如織，鄉村風情游已經成為廣大群眾休閑度假、體驗民俗、感受生態的熱點。

近年來，昌吉市以鄉村風情體驗、休閑養生度假為重點，結合美麗鄉村建設，不斷完善鄉村公共服務設施，引導群眾進一步轉變觀念，加快發展鄉村休閑旅遊業，全力打造集設施農業、高效農業和農業觀光、鄉村旅遊、休閑度假游於一體旅遊精品線路。

美食品鑒游品嘗昌吉美食傳播昌吉味道

飲食文化是民族文化的重要組成部分，也是昌吉美食多元文化的一大特色。近年來，昌吉市進一步加大「美食文化之都」創建工作力度，提升「中國回民小吃之鄉」品牌。通過制定加快創建「美食文化之都」實施意見，確定了十二五期間，全市餐飲業零售額年增長率達到16%，培育龍頭餐飲企業15家，新增餐飲網點100個，打造休閑美食街區2條，初步形成彰顯昌吉清真餐飲特色、薈萃天下各類美食、展示多元餐飲民俗文化、滿足不同需求的美食文化之都的基本框架，到「十三五」末成功申報聯合國教科文組織授予的「國際美食之都」稱號的主要工作目標。

在昌吉，美食品鑒游精品路線，包括昌吉市回民小吃街、樂活小鎮、杜氏旅遊景區、清馨園餐飲、昕北新胡楊度假村等昌吉美食集中地，絕對讓你大飽口福。