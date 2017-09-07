新藏公路庫地達坂塌方 260餘台滯留車輛被救援北京新浪網 (2017-09-07 12:49)
原標題：新藏公路庫地達坂出現塌方 官兵救援滯留車輛260餘台
中新網烏魯木齊9月7日電 （李權 袁鈺文 吳坤）7日記者從武警交通第四支隊獲悉，截至發稿時，經過官兵們連續奮戰，新藏公路庫地達坂段道路已經基本恢復通行，官兵累計救援滯留車輛260餘台，清理泥石流、塌方5000餘方。
據悉，由於突降暴雨，6日凌晨6時許，國道219線新藏公路庫地達坂K105至K118段共發生7處泥石流、山體塌方，最大處約4000餘立方米，累計塌方5000餘立方米，導致道路嚴重受阻，人員及車輛被困。
險情發生后，武警交通第四支隊官兵緊急出動20餘名官兵、7台專業救援機械趕赴受災地域。達災害現場后，官兵用無人機勘測受損道路災情、派出安全員警戒現場，並採取先打通險阻能通車，后清除塌方體拓寬道路的戰法迅速進行搶險。
經過官兵連續6個小時的奮戰，在當日12時左右搶通道路，阻滯的百余台車輛安全通過災害路段。但13時左右，兩次較大塌方再次來襲。武警官兵迅速緊急疏散人員，道路被迫中斷，沒有片刻修整的官兵再次投入搶通戰鬥中。
截至發稿時，新藏公路庫地達坂段道路已經基本恢復通行，官兵累計救援滯留車輛260餘台，清理泥石流、塌方5000餘方。（完）
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BeautyFocus 塑身衣．男士塑身衣．貝麗 塑身衣．塑身衣 10．ANLICO 塑身衣．蘇菲娜 塑身衣．EQUMEN 塑身衣．男用 塑身衣．Bast 芭絲媞 塑身衣．三溫暖塑身衣．Lamour 塑身衣．Bast 塑身衣 加強版．心機魔塑 180D 塑身衣．EQ 塑身衣．馬甲塑身衣．連身三角塑身衣．彈性 塑身衣．bast 塑身衣．Deparee 塑身衣．GLANZ 塑身衣．cecile 塑身衣．AINIA 塑身衣．Shaper MAN 塑身衣．強生 塑身衣．塑身衣 透氣．塑身衣．塑身衣 隱形．蘇菲 塑身衣．Nubra 塑身衣．Solara 塑身衣
產婦墜樓悲劇中 剖腹產和法律責任權威答案來了【北京新浪網】
醫院公佈監控截圖:產婦兩次下跪與家屬溝通被拒【北京新浪網】
女生必知丨經期做這8件事很傷身，快轉給你關心的她！【北京新浪網】
特朗普政府廢除DACA移民計劃 80萬「追夢人」受影響【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多