原標題：新藏公路庫地達坂出現塌方 官兵救援滯留車輛260餘台

中新網烏魯木齊9月7日電 （李權 袁鈺文 吳坤）7日記者從武警交通第四支隊獲悉，截至發稿時，經過官兵們連續奮戰，新藏公路庫地達坂段道路已經基本恢復通行，官兵累計救援滯留車輛260餘台，清理泥石流、塌方5000餘方。

據悉，由於突降暴雨，6日凌晨6時許，國道219線新藏公路庫地達坂K105至K118段共發生7處泥石流、山體塌方，最大處約4000餘立方米，累計塌方5000餘立方米，導致道路嚴重受阻，人員及車輛被困。

險情發生后，武警交通第四支隊官兵緊急出動20餘名官兵、7台專業救援機械趕赴受災地域。達災害現場后，官兵用無人機勘測受損道路災情、派出安全員警戒現場，並採取先打通險阻能通車，后清除塌方體拓寬道路的戰法迅速進行搶險。

經過官兵連續6個小時的奮戰，在當日12時左右搶通道路，阻滯的百余台車輛安全通過災害路段。但13時左右，兩次較大塌方再次來襲。武警官兵迅速緊急疏散人員，道路被迫中斷，沒有片刻修整的官兵再次投入搶通戰鬥中。

截至發稿時，新藏公路庫地達坂段道路已經基本恢復通行，官兵累計救援滯留車輛260餘台，清理泥石流、塌方5000餘方。（完）