超強颶風「艾爾瑪」肆虐 法屬聖馬丁95%遭毀北京新浪網 (2017-09-07 12:50)
中新網9月7日電 據外媒報導，當地官員6日表示，颶風「艾爾瑪」(Irma)襲擊法屬加勒比海島聖馬丁島(St Martin)，造成法屬聖馬丁行政區至少6人喪生，且其中屬於法國的部分有高達「95%遭到摧毀」。
資料圖:颶風「艾爾瑪」。
據報導，「艾爾瑪」已增強為美國分級最高的5級颶風，重創了加勒比海北部島嶼，帶來強風豪雨。政府辦公大樓遭毀、住宅屋頂被吹掀，加勒比海北部島嶼無電可用，通訊也被切斷。
法屬聖馬丁行政區官員吉布斯表示，「這是個巨大災難，這個島95%被毀，我被嚇到了，讓人震驚」。
據報導，「艾爾瑪」最大持續風速每小時300公里，預計9日或10日抵達佛州，成為兩周來侵襲美國本土的第2個主要颶風。
資料圖：」艾爾瑪」目前已是大西洋2007年以來最強烈的颶風。
6日還有另外兩個颶風生成。根據美國預估，在墨西哥灣生成的颶風「卡提亞」(Katia)對美國不構成威脅，但在大西洋上生成的颶風「荷西」(Jose)則可能最終威脅美國本土，該颶風目前位置在加勒比海小安的列斯島(Lesser Antilles)東方約1000英里(1610公里)處。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BeautyFocus 塑身衣．男士塑身衣．貝麗 塑身衣．塑身衣 10．ANLICO 塑身衣．蘇菲娜 塑身衣．EQUMEN 塑身衣．男用 塑身衣．Bast 芭絲媞 塑身衣．三溫暖塑身衣．Lamour 塑身衣．Bast 塑身衣 加強版．心機魔塑 180D 塑身衣．EQ 塑身衣．馬甲塑身衣．連身三角塑身衣．彈性 塑身衣．bast 塑身衣．Deparee 塑身衣．GLANZ 塑身衣．cecile 塑身衣．AINIA 塑身衣．Shaper MAN 塑身衣．強生 塑身衣．塑身衣 透氣．塑身衣．塑身衣 隱形．蘇菲 塑身衣．Nubra 塑身衣．Solara 塑身衣
- Anna Lou Of London倫敦品牌 L M 個性字母項鍊-玫瑰金
- Christian Dior 迪奧 逆時玻尿酸撫紋眼霜(15ml)
- 【CANON】PIXMA TS5070 多功能相片複合機－白色(速達)
- SEIKO 太陽能鬧鈴兩地時間限量腕錶(V174-0AB0S)-銀
- 【ED Hardy】印花美國老鷹雙層中背包-黑色
- 《BLOMUS》Intro 手壓式垃圾桶(霧銀10L)
- 石頭記 碧玉925純銀耳環-柔情風雅
- ADATA威剛 HD650 2TB USB3.0 2.5吋行動硬碟(黑)
- StorageCraft ShadowProtect (GER 7.5)中文盒裝
- HITACHI 日立 590W 紙袋型吸塵器 CVPK8T
產婦墜樓悲劇中 剖腹產和法律責任權威答案來了【北京新浪網】
醫院公佈監控截圖:產婦兩次下跪與家屬溝通被拒【北京新浪網】
女生必知丨經期做這8件事很傷身，快轉給你關心的她！【北京新浪網】
特朗普政府廢除DACA移民計劃 80萬「追夢人」受影響【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多