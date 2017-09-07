中新網9月7日電 據外媒報導，當地官員6日表示，颶風「艾爾瑪」(Irma)襲擊法屬加勒比海島聖馬丁島(St Martin)，造成法屬聖馬丁行政區至少6人喪生，且其中屬於法國的部分有高達「95%遭到摧毀」。

資料圖:颶風「艾爾瑪」。

資料圖:颶風「艾爾瑪」。

據報導，「艾爾瑪」已增強為美國分級最高的5級颶風，重創了加勒比海北部島嶼，帶來強風豪雨。政府辦公大樓遭毀、住宅屋頂被吹掀，加勒比海北部島嶼無電可用，通訊也被切斷。

法屬聖馬丁行政區官員吉布斯表示，「這是個巨大災難，這個島95%被毀，我被嚇到了，讓人震驚」。

據報導，「艾爾瑪」最大持續風速每小時300公里，預計9日或10日抵達佛州，成為兩周來侵襲美國本土的第2個主要颶風。

資料圖：」艾爾瑪」目前已是大西洋2007年以來最強烈的颶風。

資料圖：」艾爾瑪」目前已是大西洋2007年以來最強烈的颶風。

6日還有另外兩個颶風生成。根據美國預估，在墨西哥灣生成的颶風「卡提亞」(Katia)對美國不構成威脅，但在大西洋上生成的颶風「荷西」(Jose)則可能最終威脅美國本土，該颶風目前位置在加勒比海小安的列斯島(Lesser Antilles)東方約1000英里(1610公里)處。