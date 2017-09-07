亞心網訊（通訊員？徐冬連）「克孜村裡百花艷,惠民措施走在前,條條村道那換新裝……」腔調甜美,充滿驕傲;氣勢磅礴的大合唱震懾全場。

正值歡度古爾邦節之際,為喜迎「十九大」,9月4日,克孜勒加爾村「金嗓子」合唱團參加了由塔城市宣傳部主辦的喀拉哈巴克鄉「鄉鎮專場文藝演出」活動。

在比賽現場,合力高歌

為確保演出順利,提高合唱質量,塔城市第六小學駐喀拉哈巴克鄉克孜勒加爾村「訪惠聚」工作隊緊緊圍繞活動主題,發揮專業優勢,幫助「金嗓子」合唱團的大媽們精心篩選曲目,挑選了以歌唱祖國,讚美家鄉的大「串燒」。近幾年,黨不忘基層群眾,各項惠民政策落地生根,為回饋黨的恩情,工作隊圍繞服務群眾工作內容修改串燒歌詞。同時,工作隊隊員歌唱愛好者助力合唱團,為大媽們糾正唱腔,指導發音技巧。大媽們紛紛稱讚:「工作隊修改的歌詞,真切地表達了我們的心聲!他們正確的發音指導,讓我們走出了歌唱誤區,提高了歌唱技巧。」

本次匯演時間短,任務重,大家齊心協力,對這件串燒類「藝術品」進行不斷地的雕琢。大媽們果然不負眾望,在本次演出中脫穎而出,以優異的表演獲得市領導和觀眾的一致好評,榮獲了鄉鎮專場演出一等獎的好成績,並被選派參加不久塔城市將舉辦的演出活動。

比賽結束,合影留念

克孜勒加爾村「金嗓子」合唱團由22名村民組成,年齡最大的已經74歲了,最小的也62歲了。發起人陶珍玉熱淚盈眶地說:「這次成績的取得離不開工作隊和村兩委的大力支持和幫助,沒有他們就沒有我們今天的成績。」工作隊隊員生悅娟說:「我們克孜勒加爾村『金嗓子』是最牛的金嗓子。她們克服種種困難每天早晚按時排練,把歌唱當做工作,他們的敬業精神鼓舞著我們。以後的歌唱演出我們還會一如既往地大力支持。」

現在,「金嗓子」合唱團正為參加塔城市演出活動緊鑼密鼓地準備著。大媽們鬥志昂揚地說:「我們要用我們的『金嗓子』歌唱新時代,唱響共產黨領導下朝氣蓬勃、欣欣向榮的大中國。」



