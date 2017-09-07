亞心網訊(通訊員 康春霞)近日,塔城市史志辦駐喀拉哈巴克鄉阿布拉村」訪惠聚」工作隊,結合塔城市「雙創」工作的開展,組織村裡的黨員、部分群眾,開展了以「整治村莊環境建設美麗家園」為主題的環境衛生整治活動,以粉刷主街道牆體、清理叢生雜草和死角的垃圾為整治重點。

據了解,自駐村工作來,阿布拉村這樣的活動天天都有,訪惠聚工作隊、村「兩委」為村民修建院牆800米,鋪設路邊花磚3000平方米,修剪風景樹200棵,對村莊環境進行了美化、硬化,村容村貌在天天變化。

村裡83歲的吳花章奶奶說:「跟以前相比,村裡變化太大了,今年的路修出來了多好啊,出來亮堂堂的,道路兩旁的樹也進行了修剪,今年修得多好啊,看起來人的心裏舒暢一些,高興。

塔城市史志辦駐阿布拉村」訪惠聚」工作隊隊長張超明說:「今後,我們駐村工作隊和村「兩委」班子,結合塔城市「雙創」工作的安排,還將進一步加大村莊環境整治力度,使村裡的環境面貌得到更大改善「。