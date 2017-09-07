亞心網訊(通訊員 韓凱)塔城市推行「四化」工作模式,不斷強化駐村工作隊管理,提升鄉(鎮)場、街道和派出單位責任意識,形成上樹導向、下明底線、管有制度的工作格局,助推基層工作由「浮」變「沉」。

內化於修,提升思想意識。堅持把駐村工作要求抓在手上,注重學習方式,提高思想意識,增強工作內動力。一是中心組定期學。各黨委(黨組)書記把「訪惠聚」駐村工作重點內容納入中心組每月學習不少於2次,每季度開展1次講黨課活動。二是黨員幹部強化學。合理安排學習篇目,利用每周三政治理論學習日,組織工作隊、村幹部共同學習,工作隊每天早晚抽出1小時左右的時間進行自學,做好自學筆記,強化自身素質。三是遠程教育在線學。依託視頻教學、農牧民夜校、遠程教育等平台,開展在線學習,全面掌握各類信息。建立了市、鄉、村三級師資庫,開辦農牧民夜校2300餘場次,宣傳教育群眾18.5萬人次,實現基層各級黨員幹部群眾培養教育全覆蓋。四是集中統一培訓學。教育培訓突出「一條主線」,壓實學習責任,統一集中組織第一書記、黨支部書記、工作隊隊長、基層黨員幹部和農牧民群眾等開展專題培訓學習,做到駐村工作任務清楚、目標明確、措施具體。

外化於行,增強工作能力。充分發揮第一書記、駐村工作隊在基層工作中的統籌、管理、指導作用,協助黨支部提升工作執行力。一是統籌有力量。第一書記統籌村(社區)班子、駐村(社區)工作隊、寺管會、警務室和武工隊等各方力量,形成村(社區)事務共商、維穩責任共擔、民生實事共辦、群眾困難共幫、民族團結共建、發展增收共促的工作合力。二是參謀有方向。工作隊全面開展調查摸底,找准解決村隊(社區)實際問題的切入點和突破口,完善發展思路、尋找發展機遇,充分發揮單位優勢和個人特長,不斷增強村隊(社區)發展後勁。三是指導有方法。始終堅持好事讓基層組織干,好人讓基層幹部當的原則,以推進基層組織建設為宗旨,通過手教面帶、抓點示範、現場觀摩、觀看視頻等方式,指導基層規範開展每周一升國旗、集中宣講等各項活動,確保基層黨組織工作規範有序運行。

固化於制,嚴格紀律管理。堅持抓好制度建設,切實強化日常紀律管理。一是規範人員管理。制定落實《駐村工作規範》的具體工作計劃。加強對「兩個規範」的學習培訓,將兩個《規範》納入工作隊集中學習和個人自學計劃,進一步理清工作思路、細化工作步驟、提高工作質量。二是規範工作監督。協助村黨支部建立幹部管理、坐班考勤等各項工作制度,進一步強化村幹部的紀律意識和自律意識,協助村務監督小組,對各項惠農資金髮放、扶貧戶確定等相關政策的落實進行全程監督,實現貧困群眾「零」糾紛。三是規範制度運行。製作村「兩委」工作程序流程圖,堅持把各項制度落實作為具體工作來抓,協助村「兩委」貫徹落實「三會一課」「四議兩公開」等各項工作制度,不斷提高村「兩委」班子凝聚力和為民辦實事的能力,確保各項村級事務更加陽光化。

實化於督,強化工作成效。堅持實行「日督查、周反饋、月通報」指導工作機制,促使「訪惠聚」駐村工作落到實處。一是「日督查」加強指導力度。市「訪惠聚」駐村工作辦公室督導組每天至少派2個組到村督導「訪惠聚」駐村工作,對照地區兩個《規範》要求,對近期重點任務開展督導;市委組織部、市「訪惠聚」辦公室業務骨幹成立聯合督導組,定期進行基層組織工作大督查,截至目前,累計開展明查暗訪、隨機督查等實地督導858次。二是「周反饋」抓實問題整改。每周梳理下發《周督導情況反饋書》,要求存在問題村隊(社區)限期整改完成,對查找問題採取「回頭看」的方式強化整改力度。截止目前,下發督導反饋單685份,督辦函14份。三是「月通報」強化責任落實。每月圍繞重點工作進行1次專項督查,對「訪惠聚」重點任務、發展黨員工作、黨費收繳和使用、黨小組設制、黨支部手冊使用等情況逐村審核指導,並下發督查通報,截至目前,下發通報3次,通報批評相關責任人121名,經濟處罰121人。



