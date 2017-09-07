亞心網訊(通訊員 康春霞 耿龑)近日,塔城市法院駐博孜達克農場三園子村「訪惠聚」工作隊與村「兩委」面向全村開展了安全隱患大排查。

在走訪過程中,工作隊得知克拉瑪依至塔城鐵路施工人員租住在本村,在用火用電方面會高於普通用戶,且防範意識差,駐工作隊隊員當即趕往施工現場,向其負責人及工人,面對面的宣傳了消防安全知識重要性,要求他們要加強生產生活隱患檢查,並指定專人負責日常檢查及隱患排查工作,切實把安全防患意識放在首位,確保生產生活及施工安全。

克塔鐵路施工負責人凌桂平說:「將會積極配合駐村工作隊及村「兩委」的各項工作,按照安全生產規章制度,嚴格落實安全隱患排查工作,不僅在生活中注意用火用電,同時在施工方面會嚴格要求工作人員遵守安全條例,保障施工人員的人身安全。」

博孜達克農場三園子村第一書記李金梅說:「近期,我們開展了安全隱患排查和宣傳活動,特別是針對流動人口進行了安全生產知識的宣傳,通過安全隱患知識的宣傳以及排除,切實提高村民的生產安全意識。？