新疆塔城市駐村工作隊消防安全知識宣傳進工地北京新浪網 (2017-09-07 12:52)
亞心網訊(通訊員 康春霞 耿龑)近日,塔城市法院駐博孜達克農場三園子村「訪惠聚」工作隊與村「兩委」面向全村開展了安全隱患大排查。
在走訪過程中,工作隊得知克拉瑪依至塔城鐵路施工人員租住在本村,在用火用電方面會高於普通用戶,且防範意識差,駐工作隊隊員當即趕往施工現場,向其負責人及工人,面對面的宣傳了消防安全知識重要性,要求他們要加強生產生活隱患檢查,並指定專人負責日常檢查及隱患排查工作,切實把安全防患意識放在首位,確保生產生活及施工安全。
克塔鐵路施工負責人凌桂平說:「將會積極配合駐村工作隊及村「兩委」的各項工作,按照安全生產規章制度,嚴格落實安全隱患排查工作,不僅在生活中注意用火用電,同時在施工方面會嚴格要求工作人員遵守安全條例,保障施工人員的人身安全。」
博孜達克農場三園子村第一書記李金梅說:「近期,我們開展了安全隱患排查和宣傳活動,特別是針對流動人口進行了安全生產知識的宣傳,通過安全隱患知識的宣傳以及排除,切實提高村民的生產安全意識。？
關鍵字：
下一則：快車司機撿到乘客手機盜刷萬元
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BeautyFocus 塑身衣．男士塑身衣．貝麗 塑身衣．塑身衣 10．ANLICO 塑身衣．蘇菲娜 塑身衣．EQUMEN 塑身衣．男用 塑身衣．Bast 芭絲媞 塑身衣．三溫暖塑身衣．Lamour 塑身衣．Bast 塑身衣 加強版．心機魔塑 180D 塑身衣．EQ 塑身衣．馬甲塑身衣．連身三角塑身衣．彈性 塑身衣．bast 塑身衣．Deparee 塑身衣．GLANZ 塑身衣．cecile 塑身衣．AINIA 塑身衣．Shaper MAN 塑身衣．強生 塑身衣．塑身衣 透氣．塑身衣．塑身衣 隱形．蘇菲 塑身衣．Nubra 塑身衣．Solara 塑身衣
產婦墜樓悲劇中 剖腹產和法律責任權威答案來了【北京新浪網】
醫院公佈監控截圖:產婦兩次下跪與家屬溝通被拒【北京新浪網】
女生必知丨經期做這8件事很傷身，快轉給你關心的她！【北京新浪網】
特朗普政府廢除DACA移民計劃 80萬「追夢人」受影響【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多