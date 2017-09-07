新疆塔城市駐加爾蘇村工作隊開展陽光募捐北京新浪網 (2017-09-07 12:52)
亞心網訊(通訊員？馬依努爾·阿海)「送人玫瑰,手留余香」,一件衣物送出一份溫暖,一顆愛心帶來一份感動。9月5日,塔城市葉門勒鄉加爾蘇村工作隊攜村兩委開展「有愛就有家」捐贈衣物活動,為加爾蘇村困難群眾捐贈禦寒冬衣。
此次活動由中盛互聯網金融有限公司和加爾蘇村工作隊聯合組織,得到了各級領導和加爾蘇村村民的積極響應以及大力支持,中盛互聯網金融有限公司以實際行動表達愛心,捐贈衣物共計200餘件,現金1000元。
「捐一份物品,留一份真情」,為了能夠及時將衣物送到困難戶家中,加爾蘇駐村工作隊、村「兩委」來到村民家中慰問困難群眾,並早早將捐贈衣物清洗擺放整齊。活動當天20餘戶困難群眾拿到捐贈的禦寒衣物,在詳細詢問困難群眾身體狀況和生活情況的同時,向他們轉達了中盛互聯網金融有限公司以及村幹部的關心問候,讓幫扶對象在寒冷的天氣里能夠感受到了一分溫情和愛心的傳遞。
樂善好施、助人為樂,是社會倡導的時代新風,由加爾蘇村工作隊、村「兩委」與中盛互聯網金融有限公司「有愛就有家」捐衣物活動,紓困解難,伸出援助之手,獻出一片愛心,點燃一盞希望,以實際行動弘揚了無私奉獻、助人為樂的優良傳統,傳遞了正能量。
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