亞心網訊(通訊員 李燕 丁曉娜)今年,塔城市文化體育廣播影視局駐阿西爾達斡爾民族鄉喀拉達拉村「訪惠聚」工作隊為該村申請到3.8公里的防滲渠項目。日前,該項目第五段工程開始動工。

在喀拉達拉村防滲渠第五段工程點,施工隊正在緊鑼密鼓的挖渠、放線、塗抹水泥等。駐村工作隊隊員也在工地現場監督施工,確保該項目能保質保量完工,讓村民滿意。

喀拉達拉第五段工程修建工人李永生:「質量搞好,惠民工程搞好,國家的惠民工程我們一定給他打紮實,干好乾實在,為老百姓做點服務,確實叫老百姓得點實惠」。

喀拉達拉村村民方建華說:工作隊的來了以後,我們的村容村貌都挺好的,路也修好了,渠也修好了,自來水也安了,我們挺滿意的,感謝我們的工作組隊。