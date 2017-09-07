佛山用「大數據」解決執行難北京新浪網 (2017-09-07 12:54)
大洋網訊 ？昨日下午，由佛山市委政法委組織的全市統籌加快解決執行難工作推進會在佛山中院召開。五區區委政法委、市檢察院、市發改局、市公安局等市基本解決執行難領導小組的21家成員單位及部分商業銀行、中國電信等通信行業代表參加了會議。
據悉，今年年初全市統籌推進「基本解決執行難」被納入到佛山市2017年改革重點項目。佛山市委發文成立市基本解決執行難領導小組，市委政法委、市中院聯合發佈《關於進一步推進全市法院基本解決執行難問題的意見》，「黨委領導、法院主辦、部門聯動、社會參與」的綜合治理執行難大格局進一步形成，全市基本解決執行難工作取得跨越式突破，執行工作質效得到較大提升。
結合全市基本解決執行難工作的總體形勢，市中院黨組書記、院長趙菊花強調，下一階段要加大對執行指揮、執行查控、移動辦公等系統的綜合利用和升級優化力度，充分藉助大數據、人工智慧、移動互聯等信息技術優勢，努力構建以智能預警、智能聯通、智能信用和智能輔助為特點的智慧執行新模式。
廣報全媒體記者劉藝明 通訊員呂慧敏
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