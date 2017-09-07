《盛夕樓》9月惠民演出16場北京新浪網 (2017-09-07 12:54)
大洋網訊 9月2日~4日，話劇《盛夕樓》在廣東省文化館小劇場熱演三場。據悉，此次廣東省友誼劇院和廣東省文化館攜手合作，將於9月舉辦16場《盛夕樓》的文化惠民演出，其中，9月6日~7日將在東莞常平大劇院上演，9月12日~26日將在友誼劇院連演多場。
話劇《盛夕樓》講述了廣州西關小巷中一間即將拆遷的粵式老茶樓——盛夕樓里發生的生活日常，透過年近七旬的茶樓老闆劉盛夕與各色人等的交往，帶出一系列當今社會的熱點問題。該劇自創排首演以來，備受各界讚譽，讓觀眾體會到了「食在廣州」背後的人生百態。
《盛夕樓》創演陣容強大，匯聚了廣東舞台藝術資深的創作班底，由著名導演王佳納執導，著名錶演藝術家李仁義領銜主演，劇本由著名歌唱家於爽跨界創作，藝術顧問由 「南國影星」著名電影表演藝術家史進擔任。
廣報全媒體記者 張素芹
關鍵字：
下一則：出國三年 房子「被出租」
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BeautyFocus 塑身衣．男士塑身衣．貝麗 塑身衣．塑身衣 10．ANLICO 塑身衣．蘇菲娜 塑身衣．EQUMEN 塑身衣．男用 塑身衣．Bast 芭絲媞 塑身衣．三溫暖塑身衣．Lamour 塑身衣．Bast 塑身衣 加強版．心機魔塑 180D 塑身衣．EQ 塑身衣．馬甲塑身衣．連身三角塑身衣．彈性 塑身衣．bast 塑身衣．Deparee 塑身衣．GLANZ 塑身衣．cecile 塑身衣．AINIA 塑身衣．Shaper MAN 塑身衣．強生 塑身衣．塑身衣 透氣．塑身衣．塑身衣 隱形．蘇菲 塑身衣．Nubra 塑身衣．Solara 塑身衣
產婦墜樓悲劇中 剖腹產和法律責任權威答案來了【北京新浪網】
醫院公佈監控截圖:產婦兩次下跪與家屬溝通被拒【北京新浪網】
女生必知丨經期做這8件事很傷身，快轉給你關心的她！【北京新浪網】
特朗普政府廢除DACA移民計劃 80萬「追夢人」受影響【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多