大洋網訊 9月2日~4日，話劇《盛夕樓》在廣東省文化館小劇場熱演三場。據悉，此次廣東省友誼劇院和廣東省文化館攜手合作，將於9月舉辦16場《盛夕樓》的文化惠民演出，其中，9月6日~7日將在東莞常平大劇院上演，9月12日~26日將在友誼劇院連演多場。

話劇《盛夕樓》講述了廣州西關小巷中一間即將拆遷的粵式老茶樓——盛夕樓里發生的生活日常，透過年近七旬的茶樓老闆劉盛夕與各色人等的交往，帶出一系列當今社會的熱點問題。該劇自創排首演以來，備受各界讚譽，讓觀眾體會到了「食在廣州」背後的人生百態。

《盛夕樓》創演陣容強大，匯聚了廣東舞台藝術資深的創作班底，由著名導演王佳納執導，著名錶演藝術家李仁義領銜主演，劇本由著名歌唱家於爽跨界創作，藝術顧問由 「南國影星」著名電影表演藝術家史進擔任。

廣報全媒體記者 張素芹