大洋網訊 佛山的「空中小火車」建設項目有變？昨日，一份關於佛山城市軌道交通9號線、13號線的公告在網上流傳，該公告稱佛山城市軌道交通9號線、13號線暫停工程的投融資活動。而記者通過向佛山市順德區軌道交通投資有限公司核實了解到，網上流傳公告屬實，但只是該項目推進中的正常調整變動。

根據這份名為《佛山城市軌道交通9號線一起、13號線一期工程投融資及建設模式諮詢服務項目暫停公告》，稱該項目的項目需求有重大變動，現暫停佛山城市軌道交通9號線一期、13號線一期工程投融資及建設模式諮詢服務項目的招標活動，恢復招標活動后的具體情況將以另行發出的書面通知為準。

有市民將該公告解讀成該兩條線或取消或有變更，而順德區軌道交通投資有限公司負責人明確表示並無此事，其兩條線路的一期工程仍正常推進，而此次調整隻是研究未來的投融資行為。「項目啟動、推進都會正常運行，但各站點最終確定，以及未來投融資方式還需要進一步綜合研究。」該負責人說。

鏈接：首條「空中小火車」或無人駕駛

去年五月，該項目正式公佈。佛山城市軌道交通9號線一期工程、13號線一期工程兩項工程初期貫通運營段線路全長約27公里，將設置車站22座，全線採用高架敷設，目前各詳細站點並未公佈，相關負責人表示，目前詳細站點仍在綜合研究中。

值得注意的是，該軌道為「單軌式列車」，其行車軌道只有一條，車輛採用橡膠輪胎跨行於梁軌合一的軌道樑上，轉向架的兩側有導向輪和穩定輪，其夾行在軌道梁兩側，因此被譽為「空中小火車」。

當時根據參與招投標的重慶中車長客軌道車輛有限公司負責人介紹，這條佛山版的「空中客車」，或將採用目前世界領先技術：無人駕駛、直流1500伏變電以及「子彈形」車頭。

廣報全媒體記者黃子寧