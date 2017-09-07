商務部談餓了么收購百度外賣:未收到交易申報北京新浪網 (2017-09-07 11:55)
原標題：商務部談餓了么收購百度外賣：未收到經營者集中申報
中新網9月7日電 近日，餓了么收購百度外賣，業界質疑其涉及到經營者集中的行為。對此，商務部新聞發言人高峰今日表示，目前商務部尚未收到相關交易的經營者集中申報。經營者集中達到申報標準的，應事先向商務部申報，未申報的不得實施集中。
商務部今日召開例行新聞發佈會，新聞發言人對外發佈近期商務領域重點工作情況，並現場回答媒體提問。有記者提問，近日，餓了么收購百度外賣，業界質疑其涉及到經營者集中的行為，請問商務部是否收到經營者的申報？二者的合併是否符合《反壟斷法》的標準？
對此，高峰作出解答，他稱，我們注意到有關報導，目前商務部尚未收到相關交易的經營者集中申報。根據《反壟斷法》和《國務院關於經營者集中申報標準的規定》，經營者集中達到申報標準的，應事先向商務部申報，未申報的不得實施集中。
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