小思琪，你在哪裡？北京新浪網 (2017-09-07 12:54)
塘廈鎮組織相關力量全力搜救失蹤的5歲女童。
張思琪
大洋網訊 ？這兩天，塘廈一個叫張思琪的5歲女童牽動著廣大市民的心——她本周一在家附近玩耍走丟了，而當天風雨交加。
在全城市民轉發微信呼籲一起尋找張思琪的同時，塘廈鎮組織力量全力搜救。目前塘廈公安、消防、林村社區組織力量，全力開展現場調查、搜救等工作。但是遺憾的是，截至發稿時，暫未找到女童。
曾與小夥伴在溪邊玩耍
剛剛過去的兩天，不少東莞人都在轉發一條微信——「大風大雨，5歲漂亮女童門口玩耍丟了」，這位名叫張思琪的5歲女童牽動著大家的心。
張思琪住在塘廈林村社區電光村，本周一，氣象局發佈暴雨紅色預警，上幼兒園大班的張思琪下午停課，14時被校車送回家。到家后，張思琪跟爺爺奶奶說要出去玩，便出門和鄰居家小孩一起玩耍了。
塘廈警方調查走訪獲悉，當天14時30分許，張思琪與鄰家另兩名小夥伴（男11歲，女5歲，是兄妹倆）一起在電光村某塑膠袋廠後面的溪邊玩耍，被附近工廠一鄒姓員工發現並呵斥他們回去。兄妹倆回到工廠內，途中並無留意張思琪是否跟著回來。
隨後兩名小夥伴的父親王某發現張思琪不見了，通知其家人尋找無果后，遂報警。從員工呵斥到兄妹倆父親發現張思琪失蹤，前後大約兩分鐘時間。
搜救人員沿小溪尋找
塘廈警方9月4日16時接到張思琪失蹤的報警后，立即啟動走失兒童尋找機制，迅速組織警力趕赴現場走訪調查。當天，塘廈公安、消防、林村社區組織力量，全力開展現場調查、搜救等工作。
9月5日早上開始，塘廈警方繼續組織60名警力擴大搜尋範圍，林村社區也派出數十人沿線搜尋，並安排人員沿河道徒步搜尋。
張思琪爸爸得知愛女不見了，9月5日凌晨從廣西趕回塘廈，搜救人員陪同其沿線搜尋。
昨天來自塘廈警方的消息稱，張思琪失蹤前溪水流量較大，不排除小孩不幸溺水的可能，塘廈警方、消防大隊、社區等幾十名人員遂沿小溪兩岸搜救。同時，民警查看附近監控視頻，走訪附近群眾了解情況，並將情況上報市公安局，請求通報河水流經鄰鎮公安分局協助尋找。
截至記者發稿時，搜救工作仍在進行中。
你見過她嗎？
截至記者發稿時，張思琪仍未找到，廣大市民如有任何線索，請迅速聯繫警方或張思琪家長。
張思琪，5歲，身高105厘米，留著中長頭髮。左手背上有一處筷子頭大小的胎記。
走失時穿著粉色上衣，咖啡色上面有奶黃點點的褲子，腳上穿著一雙男童涼鞋，鞋面白色，有兩個眼睛的裝飾。
張思琪說普通話，能說得出自己老家是廣西，住在塘廈電光村。知道媽媽爸爸叫什麼名字，但是說不出電話號碼。
如果你看到有小女孩像張思琪的模樣，或者有任何線索，請與她的家人聯繫。
其家人聯繫電話號碼為：18978711269，13728120103，13416723028，13528640673。
廣報全媒體記者鍾宏連 通訊員塘廈宣
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