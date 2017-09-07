大洋網訊 日前，記者從中山市人社局和郵儲銀行中山分行獲悉，近日由省人社廳主辦、郵儲銀行廣東省分行承辦的2017年廣東「眾創杯」創業創新大賽之郵儲銀行大眾創業創富大賽全省總決賽圓滿落幕。經五個多月激烈角逐，創意組、創業組、創富組的金、銀、銅獎全部產生。

本次總決賽中山賽區選手錶現優異，6個參賽項目5個獲得了總決賽獎項，取得「兩金三銅」的好成績。創意組和創業組金獎均為中山市項目，創意組金獎獲得者是巴比猴新零售物聯雲服務平台項目，創業組金獎獲得者是繽果盒子項目，3D實景建模雲平台項目、蔬菜種植3.0項目和魔塗3D藝術水漆項目分別獲創意組、創業組和創富組銅獎。據了解，本次大賽創業組、創富組金銀銅獎可分別獲20萬元、15萬元、10萬元獎勵，創意組金銀銅獎可分別獲10萬元、8萬元、5萬元獎勵，2年內在廣東落地的，可再分別申請10萬元、7萬元和5萬元項目落地資助。據悉，此次大賽中山賽區吸引了近300名參賽者踴躍參與。

廣報全媒體記者張翔宇