（中央社記者吳家豪台北7日電）蘋果iPhone 8手機預計12日在美國發表，國內電信業者雖尚未接獲通知，但知情人士透露，蘋果新機將於15日在蘋果台灣官網及電信通路開放預購，台灣可望列入首發國家。



蘋果預計在美國時間12日（台灣時間13日凌晨）舉行發表會活動，外界預期蘋果將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8）、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這3款新品。



雖然國內五大電信業者尚未接獲蘋果正式通知，但根據不願具名的知情人士指出，蘋果已私下與電信業者溝通需要配合的事項與重點，將於15日在蘋果台灣官網及電信通路開放預購。



知情人士表示，iPhone 8的機款、價格都還沒確定，恐怕要等到蘋果發表會後才會正式通知電信業者。



通路商消息指出，從15日開放電信通路預購的時間推算，台灣極有可能列入新iPhone首發國家名單，畢竟去年台灣就已列入首發，通常不會降級。1060907