（中央社記者汪淑芬台北7日電）中華郵政公司去年首次推出整合電子商務與物流的創新服務「i郵箱」，獲好評，目前已有59座。中華郵政今天發布新聞稿表示，預計明年底前，全台建置的「i郵箱」將逾千座。



因應自動化服務趨勢，中華郵政去年7月首次推出「i郵箱」，網購買家在購物完成後可選擇「i郵箱」為遞送地址，提供民眾全年無休領取包裹或快捷郵件，後來還新增交寄包裹及電子票證支付郵資功能。



中華郵政指出，目前「i郵箱」有59座，年底可擴增至超過100座以上，明年底全台建置超過1000座。



另為提供民眾更便捷的寄遞服務，中華郵政明年上半年將與台鐵合作，在全台98個火車站設置111座「i郵箱」，後續規劃拓展至交通樞紐地段、大專院校、社區大樓及醫院等人潮匯聚地。1060907