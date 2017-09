美國有線電視新聞網(CNN)報導,根據「小兒科期刊」(Pediatrics)6日發表的一個個案,一名9歲男孩在咬太大口熱狗之後竟然心跳停止,而且不是因為窒息。

根據醫師歐茲伊瑪茲(Isa Ozyilmaz)的說法,這起駭人事件原因罕見地多。這名醫師是來自伊斯坦堡(Istanbul)的艾兒索依心臟胸腔外科訓練與研究醫院(Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital)。

歐茲伊瑪茲與共同作者在這份個案研究中推測,這一大塊法蘭克福香腸刺激到男孩的迷走神經(vagus nerve),引發異常心律,導致心臟突然停止跳動。所謂的迷走神經從頭部延伸至腹部,幫助心臟與胃腸系統運作。

儘管當下引起一陣恐慌,所幸事件有好的結局:在進行去顫電擊之後,男孩便甦醒過來。

奇怪的是,男孩的家族病史似乎沒有特殊心臟疾病,但醫師隨後追蹤檢查時,的確在男孩心電圖上找到可疑點。經過檢驗,他們判定男孩有「布魯蓋達氏症候群」(Brugada syndrome,又稱突然猝死症)。

未參與個案研究的露西兒派卡德兒童醫院(Lucile Packard Children's Hospital)小兒心臟科教授杜賓(Anne Dubin)說,「布魯蓋達氏症候群是一種遺傳性的心律問題。」

這種症候群的患者總數難以估量,因為有些人可能根本沒症狀,或者是從未徹底接受檢查。而根據史丹佛遺傳心血管疾病中心(Stanford Center for Inherited Cardiovascular Disease),單純就心電圖結果而言,每1千名美國人大約就有4人患有布魯蓋達氏症候群。

另外根據台灣家庭醫學醫學會期刊,布魯蓋達氏症候群會引起心臟傳導異常,導致心室顫動(ventricular fibrillation)。患者心臟一般構造上沒有異常,但有可能發生突發性心因猝死(sudden cardiac death, SCD),令家屬一時無法接受,可能因此產生醫療問題。