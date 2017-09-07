中印邊界緊張仍在 部隊僅退150公尺中央社 (2017-09-07 12:20)
（中央社記者康世人新德里2017年9月7日專電）中國與印領袖日前雖達成維護邊境和平共識，但印方消息人士透露，中印部隊只是各退150公尺，仍留在洞朗地區，印度還派遣無人機監視中方在可能會重啟工程。
「印度快報」（Indian Express）引述多個匿名消息來源報導，8月28日中印停止73天的洞朗對峙後，雖然雙方部隊都帶著帳棚設備後撤，但只是各退150公尺，僅相距300公尺。
消息人士表示，中印部隊後撤相距300公尺重新部署，只是解決洞朗對峙的中間階段，最終希望雙方部隊都能撤離洞朗地區，恢復解放軍6月16日在當地築路之前的原狀。
消息來源沒有說明，雙方部隊撤離洞朗地區的確切日期，可能是未來幾週，這將視中共的政治活動狀況，尤其是10月將召開的中共第19次全國代表大會。
各界關切，解放軍可能在中共19大後恢復洞朗地區的建築工事。印方消息人士透露，印度陸軍工兵已被通知，需注意中方在重要據點的工程、鋪設軌道和直升機停機坪等。
此外，印度軍方也在邊境部署無人機，提升監視能力的計畫也在推動。
印度政府高層消息人士指出，印度陸軍建議，高海拔地區各旅應至少維持1/3的兵力，讓士兵適應高海拔任務與短時間內完成部署。
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