（中央社紐約聯合國總部2017年9月6日綜合外電報導）美國今天要求聯合國對北韓石油禁運並凍結其領導人金正恩的資產，此舉恐導致華府與北京和莫斯科就如何回應平壤第6次也是最大一次核試，產生齟齬。



法新社取得聯合國安全理事會決議草案，內容除要求對北韓石油和天然氣供應開禁，也要求終止紡識品出口並停止對海外北韓勞工支薪，以切斷金正恩政權的收入。



中國大陸長期不願採取可能引發不穩定或邊界難民潮的措施，俄羅斯也一直在抗拒可能惡化人道危機的嚴厲經濟制裁。



大陸國家主席習近平和美國總統川普今天在電話中強調，對北韓採取軍事行動不是「首選」，並推動外交選項。



遭全世界排斥的金正恩政權週末宣稱進行氫彈試射後，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表示，華府將在11日尋求安理會針對新制裁進行表決。



提出的一系列措施將會是對平壤截至目前最強烈的作法。聯合國決議禁止北韓發展核子或飛彈技術。



這份決議草案直接針對北韓領導階層，提議凍結金正恩、執政朝鮮勞動黨（Workers' Party of Korea），以及政府的資產。



聯合國制裁名單也將納入金正恩，會對他和另外4名北韓官員祭出全球旅行禁令。



國營高麗航空（Air Koryo）、北韓人民軍（Korean People's Army）和另外8個跟政府、軍方與執政黨有關的團體也將受波及遭凍結資產。



此外，根據多達13頁的決議草案，這項決議也擬授權各國「採取所有必要手段」查封並檢查在聯合國制裁清單上的北韓貨輪。清單還會再增加9艘北韓籍船隻。



相關措施也會廢止跟北韓的所有合資企業。



與此同時，南韓總統文在寅在俄國海參崴（Vladivostok）試圖說服俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）切斷對平壤燃油供應的嘗試顯未奏效。



根據韓聯社，文在寅的發言人引述蒲亭指出，俄國擔心堵住燃油供應將會傷害到平民，包括醫院。



據報蒲亭辯稱，俄國一年只出口數量微不足道的4萬噸石油到北韓。



專家指出，石油供應禁令對北韓百姓將具毀滅性。



美國智庫鸚鵡螺（Nautilus Institute）的報告指出：「民眾將被迫步行或全然不移動，推動巴士而不是坐在上頭。因煤油減少，家家戶戶變得更暗淡無光。」



報告還表示，禁令將導致更多森林遭砍伐，因為北韓人將被迫砍樹生產木炭，在這個原本就貧窮的國家造成「更多侵蝕、洪水和更多飢荒」。



報告認為，金正恩政權將會立刻限制對升斗小民的供給，相關禁令對北韓軍方或其飛彈和核計畫「幾乎沒有或根本不會產生立即性的影響」。（譯者：中央社何宏儒）