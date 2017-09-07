（中央社首爾7日綜合外電報導）南韓示警北韓可能最快本週末就會再度發射飛彈之際，美國飛彈防禦系統「薩德」4具發射器今天也快馬加鞭進駐南韓軍事基地。



彭博網站報導，南韓先前已說過，平壤當局在核子試爆後，可能會再度進行飛彈試射，以強化其洲際彈道飛彈計畫能力。



南韓總理李洛淵7日在首爾的會議中則表示，北韓下一次的飛彈試射可能會落在9日北韓國慶日，並稱不用太久時間，北韓就會變成真正的核武國，此話一出，日圓應聲大漲。



南韓總統文在寅5月就職時原本反對先前部署俗稱薩德的終端高空防衛系統 （THAAD），但7月北韓進行洲際彈道飛彈試射，迫使他下令南韓政府重新討論在首爾東南方220公里的星州郡（Seongju）軍事基地，進行剩下4具的薩德發射器部署。（譯者：中央社許湘欣）1060907