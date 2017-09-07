文／MOOK景點家編輯部整理報導



雲林今年初出現的新景點「澄霖沉香觀光休閒農場」，佔地約5.8公頃，是亞洲唯一沉香生態園區，戶外有優雅的日式庭園、戲沙區，及最受矚目有雲林版水中央之稱的大片景觀生態池。園區目前開放遊客免費入園，優惠至12月31日止。

澄霖沉香農場年底前免費入園 (圖／澄霖沉香觀光休閒農場)

澄霖沉香農場年底前免費入園 (圖／澄霖沉香觀光休閒農場)

澄霖沉香農場的日式禪風造景簡約典雅，庭園中種植多達80多種樹可供觀賞。室內則有各式精美原木藝品，包括收藏的世界上最大阿里山千年神木，及高達2層樓的千年沉香木，是一座兼具自然、環保、優質的沉香生態園，也成為雲林旅遊拍照新地標。

澄霖沉香農場收藏世界上最大阿里山千年神木 (圖／澄霖沉香觀光休閒農場)

澄霖沉香農場收藏世界上最大阿里山千年神木 (圖／澄霖沉香觀光休閒農場)

澄霖沉香農場是一座兼具自然、環保、優質的沉香生態園 (圖／澄霖沉香觀光休閒農場)

澄霖沉香農場是一座兼具自然、環保、優質的沉香生態園 (圖／澄霖沉香觀光休閒農場)

【Info】

澄霖沉香觀光休閒農場

地址：雲林縣虎尾鎮惠來路75-6號

營業時間：週一至週日8:00 ~ 17:00

※免費入園至12月31日止



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