文／MOOK景點家編輯部整理報導



去沖繩必吃的人氣拉麵「琉球新麺 通堂」，曾於今年3月以期限21天的快閃店方式登台，引發大量迴響與人潮，更創下該區櫃位有始以來最高業績。而在日本與台灣的努力下，通堂海外店也確定於9月9日正式落腳在台北，並計畫短期內開設兩間分店，分別進駐在台北東西兩大轉運站內。

沖繩必吃人氣拉麵「通堂」於9月9日進駐台北 (圖／琉球新麵 通堂 - 台灣)

沖繩必吃人氣拉麵「通堂」於9月9日進駐台北 (圖／琉球新麵 通堂 - 台灣)

「琉球新麺 通堂」以號稱全世界第一碗有「性別的麵」聞名，分為濃厚豚骨濃湯的男味、以及清爽柔順鹽味雞湯的女味，源自當初命名豚骨與鹽味雞湯時意見五花八門，而靈光乍現的「男味」、「女味」卻獲得大眾一致好評，便沿用至今。

「琉球新麺 通堂」以號稱全世界第一碗有「性別的麵」聞名 (圖／琉球新麵 通堂 - 台灣)

「琉球新麺 通堂」以號稱全世界第一碗有「性別的麵」聞名 (圖／琉球新麵 通堂 - 台灣)

「琉球新麵－通堂」第一間海外分店於９月９日在台北統一時代百貨正式開幕，緊接著第二間分店也會於10月4日在京站開幕。台灣分店會以「拉麵居酒屋」的新型態登場，除了拉麵之外，另外也提供特色的沖繩居酒屋料理。

通堂海外店分別進駐在台北東西兩大轉運站內 (圖／琉球新麵 通堂 - 台灣)

通堂海外店分別進駐在台北東西兩大轉運站內 (圖／琉球新麵 通堂 - 台灣)

此外，9月5日統一時代店搶先進行試營運，麵類每日限量500碗，消費還有機會抽中台北－沖繩來回機票。



不只一蘭拉麵！全台五大必吃新開幕拉麵店

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