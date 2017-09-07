（中央社聖馬丁島6日綜合外電報導）颶風艾瑪（Hurricane Irma）今天橫掃美國總統川普在加勒比海聖馬丁島的豪宅，接下來可能朝佛羅里達州前進，川普在佛州的「冬季白宮」海湖俱樂部可能也難倖免。



路透社引述美國媒體報導，目前不清楚艾瑪侵襲的是川普在法屬聖馬丁島（St Martin）海邊的豪宅Chateau des Palmiers，還是Castle of the Palms。



但法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）表示，聖馬丁島一些建築物已遭毀損。社群媒體也顯示，分屬法國和荷蘭兩個國家的聖馬丁島道路淹水，車輛翻覆。



艾瑪確切行進路線尚未明朗，但川普在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的豪宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）也可能受創。這棟有「冬季白宮」之稱的豪宅，富比世（Forbes）估價約1億7500萬美元。



川普集團（Trump Organization）發言人米勒（Amanda Miller）透過聲明告訴路透社，正密切注意聖馬丁島以及川普佛州豪宅的狀況。



米勒表示：「我們在川普佛州房產的團隊正採取一切合宜的預防措施，並密切遵照地方與佛州政府建議，確定大家安全無虞。」1060907