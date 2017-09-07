（中央社記者張謙香港7日電）香港中文大學學生會近日在校內張貼「香港獨立」標語，事件意外地引起香港和中國大陸學生英語水準之爭，網民加以評比。



中大學生會日前趁著學校開學，在校內張貼「港獨」標語，最初被校方拆除，其後學生會又再張貼，校方於是向學生會發出通知，首先要求自行拆除。



在校方發出通知之後，一名在中大就讀的大陸女學生不滿學生會張貼相關標語，撕掉其中一張海報後，被學生會2名同學阻止，雙方進行理論。



有人把雙方理論的影片放到網路上，結果引來港陸大批網民熱議；有趣的是，不少網民把焦點放在3人的英文水平上，當中大都貶低香港學生的英語水平。



從影片所見，這名女陸生最初以普通話與2名學生會同學理論，但她聽不懂兩人的粵語，其中1名學生會女同學不以國語回應，而是講英文。



沒料到，這名女陸生以流利英文回應，內容大概是「如果你講民主，你可以貼上去，我也可以移除」；又說「你們說代表中大學生，我也是學生之一，我不同意（港獨）這件事」。



根據視頻，雙方就「港獨」標語理論了2分多鐘。



在整個辯論過程中，這名女陸生的英文相當流利，且咄咄逼人，儘管學生會女同學能以英文回應，但流利程度和反應似乎不及對方。



至於學生會另1名男同學，基本上未能以英文回應，只能說簡單字句，且與女同學的講話有點出入，彼此矛盾。



香港大公報今天報導，截止今天凌晨，這段影片在大公報微博的點擊率超過600萬次。



在大陸，連共青團中央的微博也轉發了這段影片，不少網民也是把焦點放在這名女陸生的英文水準和辯論口才上。



一些網民的留言也是貶低香港學生的英語水平，內容包括，「這女生真棒……英語還比香港女生好」；「（香港女生）連英語都說不好」；「香港女的故意講英文，她以為內地學生英文水準應該不高，沒想到被KO」等。1060907