圖說:魚鯗燒肉（wok臥風閣 提供）

欣傳媒

時下消費者口味多變，對於罕見的料理風味及多元模式接受度逐漸提高，造成餐廳的『食食變化』可謂是十分精彩！『wok臥風閣』是教父牛排體系中唯一中菜餐廳，由曾為嗜愛江浙料理的蔣經國總統做菜且深受喜愛而獲得軍中御廚封號、在簡陋的伙房下廚卻也能夠成為累計高達18顆星將官最愛的伙房兵及擔任過兩岸知名餐飲集團廚藝顧問的鄧新鐘師傅領軍。鄧新鐘師傅擁有近半世紀廚藝淵博閲歷，其以江浙傳統手路中菜歷練為基石，大膽嘗試融合西式廚藝演繹，傳統創新兼具為『wok臥風閣』設計出許多知名「新派中菜」，如餐廳招牌醬香濃厚「魚鮺燒肉」及市面獨創「香煎鴨肝脆鍋巴」是饕客必點佳餚;更於前一陣子台灣網友瘋狂在FB創意製作日本知名刊物封面的《BRUTUS》雜誌跨海推薦，登上最新台灣特輯報導中，《BRUTUS》此期主題「在台灣看、買、吃的101件事」也讓『wok臥風閣』躍升為雜誌指定推薦店家之一，成為旅人遊台必訪的朝聖餐廳。

為迎接初秋品饗好時節，『wok臥風閣』有別於國內中餐市場，首創推出"迎秋期間限定"【tasting menu雙人套餐】，將店中一時之選的菜色貼心變化組合，並以西式用餐模式，將菜單分類為開胃菜、鮮蔬類、主菜、五穀類、湯品類、點心類等六大品項，所有品項總計30道料理，高檔、功夫、創新菜色如滷鮑魚、上湯火腿白菜、獅子頭、波士頓龍蝦、火腿菜飯、醃篤鮮、乳豬回鍋肉、蒜香骰子牛排＆hellip;通通入列，消費者可從中挑選12道菜式，款式多"滿足味與飽滿胃"，2人共享每人每道不到100元，是現今追求高CP值的飲食男女難得一見首選！

不老廚師！從『中』出發以『西』為鏡

鄧新鐘師傅打造『wok臥風閣』「新派中菜」新食代

『wok臥風閣』主廚鄧新鐘師傅從17歲退輔會的欣欣餐廳入行，踏入餐飲業至今近50年，廚藝生涯豐富精彩。鄧新鐘師傅初踏廚涯以來即以接觸江浙菜爲開端，在當兵之時，他以在欣欣餐廳訓練的紮實基底功夫，獲得部隊中舉辦的伙房廚藝比賽第一名，也因此獲得為司令官燒菜的機會。鄧師傅以初生之犢不畏虎的精神，為當時所有高階司令及軍官烹飪一道江浙菜經典料理「燻黃魚」，得到一致好評，也一炮打響他在軍中名聲，連當時身為行政院長的蔣經國先生每到金門視察，也必指定品嚐鄧師傅所烹飪道地江浙菜餚，他也因此有「軍中御廚」之稱。鄧新鐘師傅退伍後經過幾間知名中餐廳歷練，而後自行創業在天母開了「梅龍鎮」，是天母享譽一時的江浙飯館，在餐廳開業十幾年的經營之中，也培養出一群喜愛鄧師傅手藝的忠實主顧，成為不少國内政商名流、達官顯要品宴的首選餐廳，如李登輝、郝柏村、林百里等，都曾是「梅龍鎮」座上賓。

因應環境變遷「梅龍鎮」結束營業，鄧新鐘師傅之後除在兩岸許多餐飲集團擔任顧問，在2016年時與弟弟鄧有癸師傅合作創立『wok臥風閣』。在餐廳開業之初，鄧新鐘師傅與鄧有癸師傅協同團隊研發菜色，並周遊國外餐廳針對菜色進行考察，讓『wok臥風閣』以傳統江浙菜為基底，中菜的深博靈魂及西菜的料理精髓融合出全新的料理境界，因而設計出許多中西合壁新派菜色，為江浙料理開創更不同的味覺體驗。鄧新鐘師傅表示，「一道好菜最重要的元素是『態度』，用最積極及熱情的態度對待每一道即將被端上桌的料理，才能在廚藝這個舞台有好的發揮，雖然他是中菜背景卻也汲汲吸收西廚的料理精華，才能給每位前來細品料理的顧客一個負責任的回饋」。

『wok臥風閣』2層樓空間 小聚會大宴客皆宜 菜單以好點好選為軸

「香煎鴨肝脆鍋巴」市場獨家A級鴨肝入菜 「魚鮺燒肉」盡展江浙名廚扎實手藝

為了迎合消費者多變的味蕾食趣，『wok臥風閣』菜單設計頗具巧思，有菜單份量設計適合小家庭共食的餐點，也有聚會、宴會型的桌菜設計，重點都要讓顧客點菜時很容易選擇。此外，因餐廳同屬教父牛排體系，頂端的中西廚藝交流激盪，〈WOK臥風閣〉的菜單上看得見烹調料理承襲江浙菜傳統手路，傳統江浙風味菜餚盡入其中，也有以西式廚藝演繹、再用中菜傳統醬汁賦味的「新派中菜」。不過，即使是傳統菜餚，鄧師傅也會以新食材詮釋，企圖為客人創造新的口感味覺體驗。店中菜式樣樣經典，其中「香煎鴨肝脆鍋巴」及「魚鮺燒肉」更是值得推薦。「香煎鴨肝脆鍋巴」是鄧新鐘師傅赴日考察當地餐廳時偶發奇想所研發的餐點，食材選用西方料理首選A級鴨肝、生魚片等級的干貝及松葉蟹，再搭配上湯淋上炸過的鍋巴，香氣四溢，為『wok臥風閣』獨家限定。「魚鮺燒肉」使用海鰻製成的魚乾與五花肉烹調而成，不僅食材難以取得，唯有資歷基底夠扎實的老師傅才能知曉如何拿捏此道菜式的料理工序，已是市場少見的私房功夫菜。

『wok臥風閣』裝潢帶有現代時髦之餘另更有一股沉穩感受，店中使用象徵皇室高貴的紫色為主要色素，搭配傳統建築中常見的窗櫺樣式，整體風格微有書卷及沉穩氣息，在復古與現代中產生毫不衝突的美感氛圍。『wok臥風閣』分為一樓及二樓空間，一樓店内座位配置也不同一般中式飯館小型圓桌，而是選用小方桌擺設讓人與人之間用餐的溫度更靠近，而二樓另規劃有大型圓桌可供選擇，以大面積可移動潑墨屏隔及烤漆鏡面隔出2間包廂，是家庭朋友聚會，更是商業聚餐尾牙合適場地。『wok臥風閣』除環境設計細節讓人備受尊寵，桌邊服務更是用心，外場人員時時留意客人用餐進度，上菜節奏宛如客製化一般，秉持一道吃完另一道再上桌，讓顧客時時享受到熱騰騰、鍋氣十足的一級料理。