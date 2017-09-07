美國阿拉斯加州一名母親克雷布斯（Sarah Klebs）日前趁著假日，帶2名小孩前往大湖（Big Lake）附近的自家小屋度假。沒想到意外就此發生。夜晚冰箱的一氧化碳外洩，造成克雷布斯的一名兒子死亡。

綜合外媒報導，住在阿拉斯加的克雷布斯，趁著週末丈夫出差、大兒子與朋友出遊，自行帶8歲的小女兒卡洛琳（Caroline）以及10歲的蓋文（Gavin）出遊度假。克雷布斯表示，第二天早上小女兒起床後出現頭疼狀況，過沒多久竟開始嘔吐。爾後蓋文與自己也相繼出現相同的症狀。

克雷布斯當下以為全家得了流感，於是通知友人前來協助。晚間，友人打電話給克雷布斯卻沒有回應，前往查看後發現母女倆躺在床上昏迷不醒，蓋文則是倒在沙發上不動。

據調查後，3人是過量吸入冰箱外洩的一氧化碳導致中毒。經急救後，克雷布斯與卡洛琳已甦醒，但蓋文不幸在這場意外中喪命。克雷布斯的丈夫也隨後抵達醫院，他表示平日定期都有保養，對於發生這起憾事感到相當內疚自責。

專家表示，一氧化碳無色無味，中毒反應與流感相似，如頭痛、乏力以及噁心症狀，一般人不容易分辨。

據加拿大統計局數據，2000至2009年期間，一氧化碳中毒事件已奪走380條人命。因此在2014年，政府通過了「霍金斯－吉尼亞克法案」（Hawkins Gignac Act）要求房屋都必須強制安裝一氧化碳警報器，以避免憾事發生。（艾以琳/綜合外電報導）