（中央社記者黃兆平紐約6日專電）在北韓核武陰影下，聯合國大會將於9月12日開議，秘書長古特瑞斯今天強調，國際社會正面臨核威脅、教派紛爭與氣候變遷3大挑戰。



北韓危機下，4日安理會一週內兩度集會討論北韓問題。美國今天要求安理會對北韓實施石油禁運新制裁。



古特瑞斯（Antonio Guterres）在聯合國總部舉行記者會，再次譴責北韓3日核試爆，嚴重破壞區域安全與穩定，蔑視安理會及國際社會，呼籲北韓遵守安理會剛通過第2371號決議。



另外，他也關切緬甸爆發暴亂，洛興雅人逃難到孟加拉的安全、人道及人權狀況，國際社會應防止衝突進一步擴大，呼籲緬甸政府採取措施，結束暴力循環。



對於美國德州、孟加拉、印度、尼泊爾、獅子山共和國等遭受極端氣候影響衝擊，古特瑞斯說，聯合國已做好準備，將提供支援救助。 古特瑞斯指出，極端氣候已是全球暖化新常態，國際社會必須高度重視並採取因應行動。本屆聯大9月12日（美東時間）下午在聯合國總部開幕，一直進行到25 日，19日到25日為總辯論，預計上百個國家元首或行政首長出席。1060907