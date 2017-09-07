（中央社記者汪淑芬台北7日電）加拿大亞伯達省的艾德蒙頓（Edmonton）有許多特色美食，其中加國大廚布萊德．什莫利克開設的實驗性廚房，提供無菜單料理，他用心情掌控火候，做出的菜連英國女王也愛。



布萊德．什莫利克（Brad Smoliak）是美食愛好者，原本在大型連鎖餐廳擔任大廚，2005年英國女王伊麗莎白二世訪問加拿大時，入選成為女王的御廚，崇尚簡單、天然並使用在地食材的料理方式，大獲女王讚賞，讓布萊德在餐飲界嶄露頭角。



因英國女王的加持，布萊德的廚藝漸受重視，他曾在2010加拿大溫哥華冬季奧運和2012倫敦奧運，兩度擔任奧林匹克運動會加拿大代表團首席行政主廚。



2012年，布萊德在艾德蒙頓開設一家無菜單料理餐廳，當做自己的實驗廚房，並落實環保理念，依季節挑選在地食材，減少食材運送過程耗費的能源，同時確保食材的新鮮度。



中央社記者8月底到布萊德的無菜單料理餐廳用餐，餐廳布置有家的感覺，可隨意翻閱書架上的書和物品，也可隨興或坐或站喝茶品酒，邊看布萊德做菜，邊聊天，每道菜完成後，客人邊享用，布萊德邊述說每道菜的故事。



布萊德說，他是用心情來做菜，掌控火候溫度，因為喜歡嘗試不同料理手法，每次都能看客人吃完菜還意猶未盡，心情總是愉悅和滿足。



布萊德的母親是烏克蘭人，布萊德也會將兒時對食物的記憶，融入他的菜色中，例如，一道簡單的磨菇料理，就是用了烏克蘭的偏方，加上奶油、大蒜及白葡萄酒調味，讓磨菇料理的美味不輸昂貴的松露。



布萊德研發的一道前菜烘烤培根，也令人大為讚賞，他將培根浸包在加拿大特產的楓糖漿和黑糖中，再烘烤，咬下乾香酥脆的培根，散發楓糖加上黑糖的香氣，讓培根口感加分。



布萊德也提供家庭式宴會服務，但同樣的，事先都不會知道他端出什麼驚喜；艾德蒙頓旅遊局打包票，布萊德的表現總是讓人滿意。1060907